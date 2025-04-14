Bakan Memişoğlu: ‘Hastalık Bakanlığı’ değiliz

Bakan Memişoğlu: "Biz 'hastalık bakanlığı' değiliz, Sağlık Bakanlığıyız"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, günümüzde her 3 insandan 1 tanesinin sigara kullandığını ve her 4 insandan 1 tanesinin aşırı kilolu olduğunu dile getirerek, "Bunların hepsi bir süre sonra hastalık olarak maalesef bize dönüyor. O nedenle sağlığımızın değerini bilelim. Biz 'hastalık bakanlığı' değiliz, Sağlık Bakanlığıyız" dedi.

Türkiye'de çocukluk çağı aşı takviminde yapılan değişiklikle uygulamaya geçilen ve artık tek bir enjeksiyonla yapılacak olan altı bileşenli karma aşının (Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Çocuk Felci, Hemofilus İnfluenza Tip B ve Hepatit B) ilk uygulaması, Ankara Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmasında, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sağlıkta okuryazarlığı artırmak ve yaşam tarzı değişikliğini teşvik etmek amacıyla geçen hafta uygulamaya konan Sağlık Hayat Akademisi projesine değinen Memişoğlu, vatandaşların bu programla sağlıklı kalmanın yollarını sağlıklı hayat merkezlerinde öğrenebileceklerinin altını çizdi.

"Aşılar, çocuklarımızın bulaşıcı hastalıklardan etkilenmemesini sağlıyor"

Aşılar sayesinde insanlığın bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat bir şekilde mücadele edebildiğini söyleyen Memişoğlu, "Bugün etrafımızda çocuk felci görmememizin, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar. Nasıl diyet yapıyorsak, beslenmemize dikkat ediyorsak, koruyuculuğu ön planda tutuyorsak, aşılar da bizi bulaşıcı hastalıklardan koruyan en önemli silahlarımız. Aşılar, çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıklardan etkilenmemesini sağlıyor. Onun için toplumumuzun özellikle aşı programlarına uymalarını, hemşehrilerimizin sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz. Sağlık her şeydir" dedi.

"Biz 'hastalık bakanlığı' değiliz, Sağlık Bakanlığıyız"

Bakanlık olarak her zaman tedavi hizmetlerinde dünyanın örnek hizmetlerini sunduklarını belirten Memişoğlu, "Özellikle son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda dünyaya örnek olan bir ülke ama biz aynı zamanda hastalanmadan sağlığımızı koruyacak şekilde artık toplumsal olarak da bu işin üstesine gelmemiz lazım. Sadece sağlıkçılar değil, bütün toplumun sağlıklı kalması için destek vermesi ve çaba harcaması gerekir. Baktığınız zaman maalesef halen daha 3 insanımızdan 1 tanesi sigara kullanıyor. 4 insanımızdan 1 tanesi aşırı kilolu. Bunların hepsi bir süre sonra hastalık olarak maalesef olarak bize dönüyor. O nedenle sağlığımızın değerini bilelim. Biz 'hastalık bakanlığı' değiliz, Sağlık Bakanlığıyız" ifadelerini kullandı.

"Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor"

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sivasspor'un Fenerbahçe ile dün yaptığı maç öncesi sahaya 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla çıkmasına yönelik gösterilen tepkinin sorulması üzerine Memişoğlu, "Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?" cevabını verdi.