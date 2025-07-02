Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından hazırladığı hileli ürünler listesini güncelledi. 1 Temmuz 2025 tarihli yeni listede, tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit eden pek çok ürün ve firma ismi yer aldı.
Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukları "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre sahtekarlık; beyaz peynirden sucuğa, zeytinyağından bala kadar pek çok ürünü kapsadı.
Listenin en dikkat çekici bulgularından biri Ankara ve Adana'daki bazı işletmelerin dana eti diye at ve eşek eti satması oldu.
Bakanlığın yayımladığı listede yalnızca at ve eşek eti değil, başka şaşırtıcı içeriklere de rastlandı. Bazı firmaların:
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür ürünleri tespit eden vatandaşların derhâl 174 Alo Gıda Hattı veya mobil uygulamalar üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi. Gıda güvenliği konusundaki denetimlerin ise kesintisiz süreceği vurgulandı.
Son Dakika › Sağlık › Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler - Son Dakika
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