Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı son denetimlerde, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin çocuklarının sağlığını tehlikeye atabileceğini belirledi.

DENETİMLERE ÜNLÜ GİYİM MARKALARI TAKILDI

Ticaret Bakanlığı 'Güvensiz Ürün Sistemi' üzerinden çocukların ve yetişkinlerin sağlığını tehlikeye sokan ürünleri ifşa etmeyi sürdürürken, son denetimlere ünlü giyim markaları takıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde bakanlık ekipleri, bazı giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu belirledi. İlgili ürünlerin yasaklanmasına karar verilirken, piyasadan da toplatılacağı belirtildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...

Marka: Normani

Marka: Ilgaz Fashion For Kids

Marka: Tivido

Marka: Özkaya Plastik

Marka: Hippıl Baby

Marka: Baby Body

Marka: Sonöz Bebe

Marka: Hello Baby (E-Bebek)