Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın! - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

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Ticaret Bakanlığı, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin özellikle çocuklar için sağlıksız olduğunu belirledi. Son yayınlanan listede ünlü markaların olması dikkat çekti.

03.03.2025 17:16  Güncelleme: 18:06
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı son denetimlerde, birçok markanın giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin çocuklarının sağlığını tehlikeye atabileceğini belirledi.

DENETİMLERE ÜNLÜ GİYİM MARKALARI TAKILDI

Ticaret Bakanlığı 'Güvensiz Ürün Sistemi' üzerinden çocukların ve yetişkinlerin sağlığını tehlikeye sokan ürünleri ifşa etmeyi sürdürürken, son denetimlere ünlü giyim markaları takıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde bakanlık ekipleri, bazı giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu belirledi. İlgili ürünlerin yasaklanmasına karar verilirken, piyasadan da toplatılacağı belirtildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...

Marka: Normani

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Ilgaz Fashion For Kids

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Tivido

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Özkaya Plastik

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Hippıl Baby

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Baby Body

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Sonöz Bebe

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Marka: Hello Baby (E-Bebek)

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Filozof sn.:
    halkda paramı kalıyorki kira fatura vs ödemekten çocuğuna birşey alabilsin para egemenlerde halk aç sefil 17 4 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Avm ler kaynıyor haciii 1 2
    Alper Elma:
    aç adamsin 1 0
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Halkın büyük çoğunluğu üç çocuk sahibi bunların % de 75 i pazardan alışveriş yapıyor o denetim yapılan ünlü markalar mağazalar sa ve AVM lerce satılıyor.. Asıl denetimlerin pazarlarda satılan çocuk ürünlerine yapılması gerekmez mi?.? 13 4 Yanıtla
  • Ali :
    Madem böyle birsey nicin satisina izin verdiniz. Simdiye kadar nerdeydiniz 12 2 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Bunların hiçbiri evde yok para yok 9 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    madaem böyle birşey var toplat,niye vatandaşa almayın diyorsunuz 3 0 Yanıtla
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