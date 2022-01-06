Üye Girişi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu" - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu"

06.01.2022 16:27

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu" Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bağımlılık, özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik hatta bir terör sorunu" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu"

ANKARA - Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bağımlılık, özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik hatta bir terör sorunu" dedi.

Gazi Üniversitesi bünyesinde uyuşturucu ve benzeri bağımlılık konularının önemine değinmek amaçlı "Bağımlılıkla Mücadele Paneli" düzenlendi. Konunun uzmanları tarafından tartışılan panelin moderatörlüğünü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi yaparken, panelde konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Karataş yer aldı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise açılış konuşmacısı olarak yer aldı.

"Bağımlılık, çok yönlü bir toplumsal sorundur"

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, bağımlılığın tüm toplumu ilgilendirdiğini anımsatarak, "Bağımlılık yalnızca bazı gruplara özgü bir sorun olmayıp tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bu sebeple bağımlılık ile mücadelenin, toplumun her kesimi tarafından topyekün bir seferberlik anlayışıyla ve süreklilik arz eden bir yapıda sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bağımlılık, sadece bir halk sağlığı sorunu değil; kamusal, hukuki, iktisadi, idari ve adli boyutlarıyla çok yönlü bir toplumsal sorundur" diye konuştu.

"Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu"

Panel konuşmacılarından Prof. Dr. İlhan, " Türkiye'de ve Dünyada Bağımlılıkla Mücadele" konulu sunumuyla Türkiye'deki uyuşturucu kullanımına, bunların oluşturduğu sorunlarına ve sağlık problemlerine değindi. İlhan, uyuşturucunun bir güvenlik hatta terör sorunu olduğunu vurgulayarak, "Bizim ülkemiz özelinde baktığımızda bağımlılık özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik sorunu hatta bir terör sorunu. Sizin bağımlılıkla yaptığınız her mücadele, özellikle uyuşturucu bağımlılığıyla bizim Mehmetçiğimize, polisimize, vatandaşımıza sıkılan kurşunu engellemek anlamına geliyor. Bu duyarlılıkla konuya bakarsanız çok daha değerli olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bağımlılıkla mücadelede piyasaya uyuşturucu ve benzeri bağımlılık maddelerin sokulması konusunda engelleme hem de bağımlı olanların tedavisi, rehabilitasyon ve bunların ötesinde 'Hiç bağımlılığa başlama' konusunda çok büyük çabalar yürütüyor" cümlelerini kullandı.

Panelde, Ankara Vali Yardımcısı Özkan "Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetim Birimlerinin Rolü" konulu sunumuyla yerel çapta uyuşturucunun etkilerine değinirken Yeşilay Ankara Şube Başkanı Karataş ise "Bir Asırlık Mücadele; Yeşilay ve YEDAM'lar" sunumuyla Yeşilay'ın çalışmalarına, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı Yeşilay'ın çalışmalarına ve çalışmaların sonuçlarına değindi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu

YORUMLAR
500

Gazi Üniversitesi, Bilim Kurulu, Uyuşturucu, Terör, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi İlhan: 'Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu' - Son Dakika


Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te         
16:59
14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
16:58 Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te
16:56 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler
16:55 TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi
16:49 Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler
16:42 Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı
16:40 Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
16:32 Güney Kore'de bedava saç ektirme seçim vaadi oldu
16:16 Erkekler birlikte oldukları kadın sayısını neden abartır? Bilim ne diyor?
16:13 Aleyna Tilki'nin hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti
16:10 Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 17:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement