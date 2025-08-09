Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği - Son Dakika
Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği

Bodrum\'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği
09.08.2025 16:02
Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Bodrum'da sağlıklı yaşam için yüzme etkinliği düzenledi.

MEMORIAL Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle 'Bodrum'da Sağlığa Kulaç At' etkinliği düzenleyerek, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekti.

Türkiye Yüzme Federasyonu milli takım açık su yüzücülerinin de katıldığı etkinlikte, Memorial doktorları ve çalışanları da sağlık için kulaç attı. Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlenmesi, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve sporun yaşamın bir parçası haline gelmesi amacıyla hayata geçirilen 'Sağlığa Kulaç At' etkinliği, Bodrum Kumbahçe Mahfel Plajı'nda düzenlendi. Sümeyye Boyacı, Aysu Türkoğlu, Zeynep Sever Demirel ve Selin Türkmen'in de katıldığı etkinlik, Bodrum halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan açık su milli sporcularının yanı sıra, Memorial doktor ve çalışanları, Bodrum'un profesyonel yüzücülerinin de kulaç attığı etkinlik, sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemine dikkat çekti.

'AMACIMIZ HERKESİN SPOR YAPMASINI DAHA FAZLA TEŞVİK ETMEKTİR'

Sağlık için farkındalık oluşturduklarını ifade eden Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Bugün çok heyecanlıyız. 'Bodrum'da Sağlığa Kulaç At' etkinliği için bir aradayız. 1 ay önce biz Bodrum'da bir hastane açtık, çok güzel bir hastane. Bugün de sağlığa verdiğimiz önemi hissettirmek için bir aradayız. Sağlık sadece tedavi amaçlı olmamalı, sağlığı korumak da çok önemli. Sağlığı korumanın en önemli yolu spor yapmak, farkındalığı arttırmak ve dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik. Profesyonel yüzücülerimiz katılacak. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun çok ciddi bir desteği var. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz yüzecek. Çok güzel keyifli bir etkinlik olacak. Amacımız, farkındalığı arttırmak herkesin spor yapmasını daha fazla teşvik etmektir" dedi.

Memorial'ın yüzme branşına verdiği desteği vurgulayan Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise "Sağlık sponsorluğumuzu yürüten Memorial Sağlık Grubu'na teşekkür ederim. Türkiye Yüzme Federasyonu olarak hem ulusal hem de uluslararası anlamda yarışlara, faaliyetlere katılan ülkemizde sporun yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar içerisinde oluyoruz. Marka değeri olan kurumlarla da federasyonumuzun son dönemdeki başarılarına katkı sağlayan Memorial hastaneleriyle de sosyal sorumluluk projesi kapsamında beraberiz" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert de "Bodrum yalnızca deniz, kum ve güneşle adından söz ettirmiyor. Aynı zamanda cennet Bodrum'umuzda sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler ve festivallerimizle de örnek bir kentiz. Bu güzel organizasyonu bize kazandıran Memorial Grubu'na, Yüzme Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Memorial'in sağlıklı yaşamı yaygınlaştırma hedefinin adımlarından biri olan 'Bodrum'da Sağlığa Kulaç At' organizasyonunun yanı sıra önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde benzer etkinliklerle toplumu hareket etmeye, sağlıklı yaşamı benimsetmeye teşvik etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: DHA

