Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuktan 38 Mıknatıs Çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuktan 38 Mıknatıs Çıkarıldı

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Bursa'da bir çocuk, mıknatıslı bileklik yutunca bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı. Aileler uyarıldı.

02.12.2024 15:19
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Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı

Çocuk Gastroentroloji Doç. Dr. Kaan Demirören: Mıknatıslı bileklikleri çocuklarımızdan uzak tutalım

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, mıknatıslı boncuk bileklik yutan 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı.

Dağıtılıp birleştirilebilen boncuk bileklikler çocuklar için tehlike saçıyor. Çocukların bu nesneleri yutması, erken müdahale edilmediğinde mide veya bağırsak delinmesiyle sonuçlanabiliyor. Bursa'da yaşanan bir olayda 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu hemen fark eden aile, çocuğuyla birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarındaki mıknatıslar tespit edildi. Vakit kaybetmeden yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı Bu tarz vakalarda mide ve bağırsak delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin önemine değinen Doç. Dr. Kaan Demirören, takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Günümüzde yabancı cisim yutmalarının önemli bir problem olduğunun altını çizen Demirören, son zamanlarda mıknatısların, lityum iyon pillerin ve yüksek düzeyde emici cisimlerin önemli bir problem haline geldiğine dikkat çekti. Bu cisimlerle alakalı çok sayıda olguyla karşılaştıklarını vurgulayan Demirören, "Hastamız da boncuk şeklinde, ufak da olsa kuvvetli çekim gücüne sahip neodimin dediğimiz maddelerden oluşan mıknatısları yutmuş. Bu mıknatıslar değişik sebeplerle toplumumuzda yaygın olarak bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı oyuncak olarak bulunuyor ve bu oyuncaklarda maalesef küçük çocukların ellerine rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara bu tarz küçük cisimlerin verilmesini ve üzerinde takı olarak kullanılmasını bırakın etrafında bile olmaması gerekiyor" dedi.

Hemen Müdahale Edilmeli

Birden fazla mıknatıs yutulması durumunda mide ya da bağırsaklarda araya doku alıp bir süre sonra o bölgeyi delmeye başladığını belirten Demirören, "Genelde ilk 24 içerisinde mide ya da bağırsakları delmiş bir şekilde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı bağırsaklarda yakalamamıza rağmen bu mıknatısları endoskopi ile çıkarabilmemiz oldu. 38 adet boncuk şeklinde bir mıknatıs olduğunu gördük. Hastamızda delinme durumu olmadı. Şu anda sağlığına kavuştu. Ama bu durum genellikle bu şekilde olmuyor. Maalesef bu mıknatıslar çok sayıda yutulduğu zaman bağırsaklarda delinmeye yol açıp ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatta yine hem karın duvarının kesilmesi, bağırsakların kesilmesi gibi zor ve komplikasyonlu işlemler şeklinde sonuçlara varıyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Demirören son olarak mıknatıs, su maymuncuğu, saati pili gibi çocukların ilgisini çeken ve yutma riski barındıran nesneleri, ortalıkta bırakmamalarını ve çocuklardan uzak tutmalarını sözlerine ekledi.

Bursa\'da 5 Yaşındaki Çocuktan 38 Mıknatıs Çıkarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuktan 38 Mıknatıs Çıkarıldı - Son Dakika

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