Bursa\'da mobil kanser tarama aracı kırsaldaki kadınlar için hizmete alındı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa Kanserle Savaş Derneği iş birliğinde temin edilen Mobil Kanser Tarama Aracı düzenlenen törenle hizmete alındı. Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından bağışlanan araçla, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların kanser tarama hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, kentte 2025 yılında 70 bin kişinin kanser taramasından geçirildiğini, şüpheli bulunan 2 bin 23 kadının ileri tetkik için yönlendirildiğini açıkladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında temin edilen Mobil Kanser Tarama Aracı için hizmete alım töreni düzenlendi. Törene Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Bursa Kanserle Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ecemiş katıldı.

"70 bin kişiyi taradık, 2 bin 23 kişiyi ileri tetkike yönlendirdik"

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, mobil tarama aracının Bursa için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin en büyük ilk 10 ilinde böyle bir aracımızın olmaması gerçekten en büyük eksiklik. Aslında 2019'a kadar vardı ama 2019'dan sonra araya pandemi girdi, deprem oldu. Kaynakların dağılımı konusunda da sıkıntılar yaşanabiliyordu. Ancak sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu süreci aştık" dedi.

Kentte yürütülen kanser tarama çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Çetin, "70 bin kişiyi taramışız. Bu taramalar sonucunda 2 bin 23 kişiyi şüpheli bulduğumuz için ileri tetkiklere sevk etmişiz, yönlendirmişiz" ifadelerini kullandı.

Yönlendirilen kadınların önemli bir bölümünde erken teşhis imkanı sağlandığını belirten Çetin, "Bu 2 bin 23 kadının yüzde 30'unu erken teşhis ederek hızlıca tedavilerini tamamlayıp hayata geri döndürmüşüz" diye konuştu.

Kanserle mücadelede erken teşhisin yanı sıra hastalıktan korunmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çetin, risk faktörlerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Çetin, "Kanserle mücadelenin en önemli kısmı risklerden kaçınmakla başlar. İkincisi ise inanın erken teşhistir. Erken teşhis sayesinde hastalık daha küçük boyutlardayken tespit ediliyor ve gerekli tedaviler yapılabiliyor. Hastalık ilerleyip vücuda yayıldığında ise mücadele çok daha zor hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların kendi kendine muayene konusunda da bilinçli olması gerektiğini belirten Çetin, tarama çalışmalarının yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Bizim daha çok yolumuz var" dedi.

"Bir kadına ulaşmak, erken teşhise ulaşmak demek"

Bursa Kanserle Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ecemiş ise derneğin 1973 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, mobil tarama aracının kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını söyledi. Ecemiş, "Bir kadına ulaşmak, kadınlarımızın kanser tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerini en uzak ilçelerimize kadar ulaştırmak amacıyla yola çıktık. Bu düşüncelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan en önemli desteği Bursa İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldık" diye konuştu.

Bursa Valiliği himayelerinde bir bağış protokolü imzaladıklarını aktaran Ecemiş, "Bursa Kanserle Savaş Derneği olarak aracı alıp Sağlık Müdürlüğümüze bağışladık. Sağlık Müdürlüğümüz de aracın tefrişi ve bugünkü haline gelmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Biz de bu çalışmalara destek olduk" ifadelerini kullandı.

"Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ailemde yaşadım"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır da kanserle mücadeleyi ailesinde yaşadığı kayıplar nedeniyle yakından bildiğini belirterek, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Çakır, "Son 10 yıldır aile bireylerimin kanserle mücadelesi nedeniyle bu sürecin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Yaklaşık iki yıl önce annemi, altı ay önce de ailemden bir yakınımı kanser nedeniyle kaybettik. Her hastaneye gittiğimizde, 'İkinci evrede teşhis edilseydi, daha erken fark edilseydi neler yapabilirdik' düşüncesini yaşadık. Bu hizmetin çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sağlığı vatandaşın ayağına götürüyoruz"

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değinerek, toplumda koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Doğan, "Toplum olarak koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici hekimliğe yöneliyoruz. Sağlıkta da hasta olmadan, ciddi bir sıkıntı yaşamadan erken teşhis için tedbir alma konusunda biraz imtina ediyoruz. Belki tarama hizmetlerine ulaşım ve erişim konusunda yaşanan sıkıntılar da bunda etkili oluyor" ifadelerine yer verdi.

Mobil tarama aracının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar açısından önemli bir hizmet olacağını belirten Doğan, "Bu projeyle en uzak köylere, en uzak ilçelere gidilerek vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürülüyor. Devleti vatandaşın ayağına götürme anlayışıyla bu kez sağlığı vatandaşın ayağına götürüyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mobil kanser tarama aracının hizmete alınması ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.