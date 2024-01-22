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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya hizmet verdi

Mersin Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olup, 7 yılda 15 milyondan fazla hastaya hizmet vermiştir. 280 poliklinik üzerinden tüm ana dal ve yan dallarda poliklinik hizmeti sunan hastanede yaklaşık 10 bin personel görev almaktadır.

22.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya hizmet verdi

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Bahar Aydınlı:

" 2017 tarihinden 2023 yılının sonuna kadar 15 milyonun üzerinde hasta bakmışız"

" Her gün 280 poliklinik üzerinden tüm ana dal ve yan dallarda poliklinik hizmetini veriyoruz"

"10 bine yakın personelle döngüsünü devam ettiren bir sağlık kompleksinden bahsediyoruz"

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi geçen 7 yılda 15 milyondan fazla hastaya hizmet verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan şehir hastaneleri ülke genelinde sağlık açısından verdiği önemli hizmetlerle dikkat çekiyor. Özellikle pandemi ile deprem gibi afetlerle büyük ölçüde ihtiyacı karşılayan şehir hastaneleri sağlık açısından her alanda hizmet veriyor. Kamu-Özel ortaklığıyla hizmet veren şehir hastanelerinin ilki ise Mersin'de 2017 yılında açıldı. 374 bin metrekarelik dev kompleks olan Mersin Şehir Hastanesi'nde 700'den fazlası doktor 4 bin 100 sağlık ve yardımcı personel olmak üzere yaklaşık 10 bin personelle günlük 280 poliklinikte binlerce hastaya hizmet veriliyor. İlk açıldığı günden bugüne kadar geçen 7 yıllık süreçte Mersin Şehir Hastanesi 15 milyondan hastaya baktığı belirtildi.

"15 milyonun üzerinde hasta bakmışız"

İlk açıldığı günden itibaren bölgenin sağlık üssü olan Mersin Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Doç.Dr. Bahar Aydınlı İHA Muhabirine bilgi verdi.

2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan ilk şehir hastanesi olduklarına dikkat çeken Başhekim Aydınlı," 2017'den günümüze de mükemmeliyet merkezi olarak sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte bakılan hasta sayısı gerçekten inanılmaz rakamlarda. Kabataslak düşünürseniz Mersin nüfusu 2 milyon ancak biz 2017 tarihinden 2023 yılının sonuna kadar 15 milyonun üzerinde hasta bakmışız. Bunun yaklaşık 10 milyonun üzerinde olan kısmı ayaktan poliklinik hizmeti dediğimiz hizmet kısmı olup geri kalan kısmı da acil sağlık hizmeti kapsamında olup acil serviste verilen hizmettir. 15 milyonun üzerinde bir hastayı bu süreç zarfında tedavi etmeye çalışmışız şehir hastanesi olarak"dedi.

" 10 bine yakın personel görev alıyor"

Mersin Şehir Hastanesi olarak tüm ana dal ve yan dalları barındırdıklarına dikkat çeken Aydınlı," Fiziksel kapasitemiz 280 poliklinik. Her gün bu 280 poliklinik üzerinden tüm ana dal ve yan dallarda poliklinik hizmetini veriyoruz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden de randevularda görülecektir tüm ana dal ve yan dallarda branşı bulunan doktorları kapsamımızda bulunduruyoruz. Bu dev kompleks 374 bin metrekare. Açılıştan bu güne kadar artan sayıda hem hekimimiz hem sağlık çalışanımız hem de diğer personellerimiz mevcut. An itibariyle 700'e yakın hekimimiz mevcut. Bunun 622 tanesi uzman hekim. 7 eğitim kliniğimizde de 80'e yakın eğitim alan asistanımız mevcut. Toplam personel sayımız da 4 bin 100'ün üzerine çıktı. Bu dev kompleksi yönetmek ya da işletmek haliyle duvarlar değil insanlar yönetiyor, insanlar veriyor bu hizmeti. Toplamda 4 bin 100 personel var ama genel toplamı söylememiz lazım. Biz kamu-özel ortaklığıyla işletilen bir sağlık tesisiyiz. Bu nedenle bir bu kadar da şirket tarafında var. Yani 10 bine yakın personel ile çalışan bir personelle döngüsünü devam ettiren bir sağlık kompleksinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni üniteler de kurulmaya devam ediyor

Hastanede yeni birimlerinde hizmete girmeye devam ettiğini kaydeden Aydınlı," Türkiye yaşlanan bir nüfus, hepimiz biliyoruz. O yüzden de sağlıklı yaşlanmaya devam etmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığımız politikasında yer alan sağlıklı yaş alma merkezleri olan merkezlerden bir tanesini de biz de hastanemizde açtık. 80 yaş üstü diyoruz artık sağlıklı yaş almaya. Gerek pratik hayatlarını yaptıkları, gerekse mental hayatlarında yaptıklarının, sağlıklı yaşlanmalarını sağlayabilmek üzere güzel bir yer kurduk onlara. Hatta bununla ilgili paylaşımlarımız şöyle.Sağlıklı yaş alma merkezinin içinde bir ağaç yaptık. 'Yaşam ağacı' onun ismi. ve o yaşam ağacının üzerindeki yapraklara, başvuran tüm 80 yaş üzeri hastalarımız duygularını yazdılar. Çok güzel şeyler. Sağlıklı yaş almak istiyorlar onlar, biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya hizmet verdi
Kaynak: İHA
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