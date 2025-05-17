Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük çocuğun güldüren Fenerbahçe diyaloğu - Son Dakika
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Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük çocuğun güldüren Fenerbahçe diyaloğu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan Bahçelievler'deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından hastaları ziyaret eden Erdoğan, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın tedavi gören bir çocukla olan diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çocuğun 'Başkan Fenerli' cevabı herkesi güldürdü.

17.05.2025 21:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan Bahçelievler'deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra tedavi gören hastalara ziyarette bulundu. Erdoğan, hastanedeki bazı hastaları da ziyaret ederek, durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

KÜÇÜK ÇOCUKLA FENERBAHÇE DİYALOĞU GÜLÜMSETTİ

Öte yandan Erdoğan'ın tedavi gören küçük bir çocukla diyaloğu herkesi güldürdü. Bir doktorun küçük çocuğa ''Galatasaray ile ilgili bir şeyler söyleyecektin?'' demesi üzerine küçük çocuğun ''Başkan Fenerli'' cevabını vermesi başta Erdoğan olmak üzere herkesi gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar yoğun ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum da aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük çocuğun güldüren Fenerbahçe diyaloğu

Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler, Fenerbahçe, Sağlık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük çocuğun güldüren Fenerbahçe diyaloğu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY:
    ne kadar komik. kufur etse gulup biat etmeye devam edecekler. 4 12 Yanıtla
  • 78908900:
    Bayram Özsoy ..chp .Ankara ,Altındağ bld baskanı 6 kişi bir olup bir işçiyi darp etmişler...Burada ki haberden rahatsız oldun belli ki git o haberin altına da bir yorum yaz antilop. 0 0 Yanıtla
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