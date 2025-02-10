Diş Ağrısını Önlemek İçin Düzenli Kontroller Şart - Son Dakika
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Sağlık

Diş Ağrısını Önlemek İçin Düzenli Kontroller Şart

Diş Ağrısını Önlemek İçin Düzenli Kontroller Şart

Endodonti Uzmanı Dr. Hatice Miray Uyan, diş ağrısının en yaygın sebebinin diş çürüğü olduğunu belirterek, düzenli diş hekimi kontrollerinin önemini vurguladı. Ayrıca, erken teşhis ve doğru ağız bakımı ile diş sağlığının korunabileceğini ifade etti.

10.02.2025 09:40  Güncelleme: 09:42
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DİŞ ağrısının günlük yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Miray Uyan, diş ağrısının en yaygın sebebinin diş çürüğü olduğunu belirterek, düzenli diş hekimi kontrollerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Miray Uyan, diş ağrısıyla iklgili uyarılarda bulundu. Diş ağrısını önlemenin en etkili yolunun düzenli diş hekimi kontrollerini aksatmamak ve doğru ağız bakımı uygulamak olduğunu belirten Uyan, yanlış bilinen ve halk arasında sıkça uygulanan bazı yöntemlerin dişlere zarar verdiğini ifade etti.

'6 AYDA BİR RUTİN DİŞ MUAYENESİNE GİTMESİNİ ÖNERİYORUZ'

Diş ağrısının pek çok farklı sebebi olduğunu vurgulayan Dr. Uyan, "Diş çürüğü en yaygın sebep olmakla birlikte, yanlış yapılan dolgular, diş yaralanmaları, diş eti hastalıkları, hatalı kron ve protez uygulamaları da sık görülen diş ağrısı nedenleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en önemli önlem, diş hekimi kontrollerinin aksatılmamasıdır. Hastalarımızın 6 ayda bir rutin diş muayenesine gitmesini öneriyoruz" dedi.

'ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ'

Diş çürüğünün ilerlemeden tedavi edilmesinin ağrıyı önleyebileceğini söyleyen Dr. Uyan, "Eğer çürük daha canlı dokuya ulaşmadan erken müdahale edilirse, hastalar ağrı hissetmeden bu süreci atlatabilirler. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Röntgenle dişlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, çürüğün ilerlemesini önlemek için etkili bir yöntemdir" diye konuştu.

Diş ağrısını gidermek için halk arasında yaygın kullanılan yanlış yöntemlere de değinen Dr. Uyan, "Tuzlu su gargarası, buğday suyu ile gargara yapmak, dişe sarımsak ya da aspirin basmak gibi uygulamalar kesinlikle önerilmez. Bunlar geçici rahatlama sağlasa da uzun vadede dişe zarar verebilir. En doğru yöntem, bir ağrı kesici alarak en kısa sürede bir diş hekimine başvurmaktır" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ ÖNEMLİ'

Diş sağlığını korumanın en temel yollarından birinin doğru diş fırçalama alışkanlığı olduğunu belirten Dr. Uyan, "Diş fırçalamak tek başına yeterli değildir, doğru teknikle fırçalamak da çok önemlidir. Yanlış ve eksik fırçalama diş çürüğünü artırabilir, sert fırçalamak ise diş minesine zarar verebilir. Diş hekimlerinden doğru fırçalama teknikleri hakkında bilgi almak, uzun vadede diş sağlığını korumaya yardımcı olur" diye konuştu. Diş ağrısını önlemek için düzenli diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Uyan, "Hastalarımızın diş ağrısı yaşamamak için en yakın diş hekimine ya da uzman bir merkeze başvurarak düzenli kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu, sağlıklı bir ağız yapısı için en önemli adımdır" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Ağrısını Önlemek İçin Düzenli Kontroller Şart - Son Dakika

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