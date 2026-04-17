Diyaliz yatağı okul sırası oldu; 13 yaşındaki Melek'in okuma azmi

RİZE'de kronik böbrek yetmezliğinin yanı sıra gelişim geriliği nedeniyle yaşıtlarına göre küçük görünen Melek Köse (13), bir yandan hastanede diyaliz tedavisi görüyor, diğer yandan da okuma yazma öğreniyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adayı öğrenciler, hastaneye gelerek yakından ilgilendiği Köse'ye alfabeyi öğretiyor. Tedavi sürecinde okula gidemeyen Köse'nin eğitimine sağlık görevlileri ile hemşireler de katkı sağlıyor. Eğitimi sırasında diyaliz yatağı okul sırasına dönüşen küçük kız, azmi sayesinde harfleri tanımanın mutluluğunu yaşıyor.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliğinin yanı sıra gelişim geriliği nedeniyle yaşıtlarına göre küçük görünen ve bir yıldır hemodiyaliz tedavisi gören Melek Köse için 'Melek Okuma Yazma Öğrenecek' projesi başlatıldı. Hastalığı nedeniyle okul hayatından uzak kalarak okuma yazma öğrenemeyen Melek için Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin girişimiyle hayata geçirilen proje kapsamında; Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 3'üncü sınıftan 12 gönüllü öğretmen adayı, haftanın 3 günü Melek'in diyaliz yatağında başucuna gelerek ona harfleri öğretiyor. Öğretmen adaylarının yakından ilgilendiği Melek çizgi çizmeyi öğrenirken, diyaliz tedavisi gören diğer hastalar da ders saatinde sessizliği sağlayarak küçük kıza destek veriyor. Kendine ait özel köşesinde eğitim gören Melek'in okuma azmi, hastane personeli tarafından da takdirle karşılanıyor.

'EĞİTİM SÜRECİ ÇOK HIZLI VE GÜZEL İLERLİYOR'

Kızının eğitim sürecini heyecanla takip eden Sibel Köse, bu kadar hızlı bir ilerleme beklemediğini belirterek, "Kızım hastalığından dolayı okula gidemediği için eğitiminden geri kalmıştı. Buradaki hemşireler sağ olsunlar, Melek geri kalmasın diye çok çabaladılar ve ona özel bir öğretmen buldular. Eğitim süreci beklediğimden çok daha hızlı ve güzel ilerliyor. Melek de zaten dünden razıydı, çok istekliydi. Gördüğü sevgi ve ilgi onu daha da motive ediyor. Bende çok minnettarım" dedi.

'DİYALİZ HASTALARI VE AİLELERİ OLARAK HEPİMİZ SEFERBER OLDUK'

Melek'in okuma yazma bilmediğini fark ederek sürecin kıvılcımını yakan 10 yıllık diyaliz hemşiresi Zenure Çelik ise "Burada bizim 16 tane diyaliz hastamız var. Melek'in dersi başladığı zaman, 'Melek derste' dediğimiz anda herkes sesini kesiyor; hiçbir çıt çıkmıyor. 'Melek derste, Melek öğrensin' diye diyaliz hastaları ve aileleri olarak hepimiz seferber olduk. Yeter ki Melek okusun, yeter ki hayatına bir güzellik katalım diye uğraşıyoruz. Melek'in ilk harfini öğrendiği an hepimiz yanındaydık. Onun bir şeyi başarmış olmanın verdiği o keyfi görmek hepimizi çok mutlu etti. Bütün hastalarımıza gidip 'Melek A harfini öğrendi' dediğimizde hepsi ayrı bir mutluluk yaşıyor. Hem hastalarımız hem de hemşire arkadaşlarımız olarak bu süreçten büyük keyif alıyoruz. İnşallah bir hayrımız dokunuyordur" ifadelerini kullandı.

'İLK HEDEFİMİZ ANNE KELİMESİNİ ÖĞRETMEK'

Projeyi yürüten RTEÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sare Türkmen Çınar, "Gönüllü 12 öğrencimiz haftanın 3 günü sırayla gelerek Melek'e kalem tutma ve harf eğitimi veriyor. Bizim hedefimiz Melek'in kendi kendine yetebilecek düzeye gelmesi; kilosunu bilebilmesi, tabelaları okuyabilmesi. Çizgi çalışmalarıyla başladık, A harfini öğrendik, şu an N harfindeyiz. İlk hedefimiz ona 'anne' kelimesini yazmayı öğretmek" diye konuştu.

DİYALİZ SEANSLARI SIRASINDA OKUMA-YAZMA VERMEYE BAŞLADIK

Diyaliz sürecinin çocuklar üzerinde ağır psikolojik etkileri olduğuna dikkat çeken RTEÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kara da, "Melek 13 yaşında bir hastamız. Bir yıldır bizde diyaliz tedavisi görüyor. Bu hastalığı nedeniyle okul hayatı geride kalmış. Okuma yazma öğrenememiş bir hastamızdı. Bizde okuma yazma öğrenebilmesi açısından eğitim fakültemizle iletişime geçtik. ve oradaki gönüllü yardımlarıyla Melek'e diyaliz seansları sırasında okuma yazma vermeye başladık. Ben eğitim fakültesi hocalarımıza ve gönüllü öğretmen adaylarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

