Altın İnsan Ödülleri Mihrabat Korusu\'nda sahiplerini buldu

Altın İnsan Ödülleri, bu yıl Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Üç saat süren programda, devletin çeşitli kademelerinden sanatçılar yer aldı ve ödül kazanan isimlerle röportajlar yapıldı. Töreni, oyuncu/yazar Mustafa Sefa Güvenir, Dr. Ender Saraç ve manken Cemrenaz Turhan sundu.
Sanatçı Sayime Serra Erdoğan ve ekibi, sanatın ve sağlığın birleştirici gücünü vurgulayarak, akıl, ruh ve beden sağlığı için çalışan önemli isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte, sanatın ve sağlığın toplumdaki rolüne dikkat çekildi ve ulusal ve uluslararası kutuplaşmalardan bağımsız olarak insana ve insanca yaşamaya adanmış bir kültür ve sanat platformu oluşturuldu.
Ödüller arasında Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri ve Akademik Altın Kalem Ödülleri yer aldı. Altın Kalem ödülleri, yazarlığın önemine vurgu yaparken, Altın Deklanşör ödülleri fotoğraf sanatının gücünü öne çıkardı. Altın Kitap ödülleri, ilham veren hikayeler ve resimlerle birleşen eserleri onurlandırdı. Dünya Sağlık Ödülleri, sağlık çalışanlarının her kademesindeki katkılarını tanıdı ve Akademik Altın Kalem Ödülleri, kültür ve sanat adına akademisyenlerin çalışmalarını ödüllendirdi.
Bu yılki törende, sanat ve hizmet alanında öne çıkan hikayeleri ve eserleriyle tanınan kişiler Altın İnsan ödülü ile taçlandırıldı. Sayime Serra Erdoğan ve ekibi, altın değerindeki insanları sanatın ve sağlığın çatısı altında bir araya getirmenin önemine dikkat çekti.
Ödüle layık görülen isimlerden bazıları:
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Prof. Dr. Suat Gezgin
Sn. Osman Kısakürek
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın
Spor Bakan Yrd. Enes Eminoğlu
I.Sınıf Ehm. Müdürü/Ressam Ahmet Sula
TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın
RTÜK Bşk. Ebubekir Şahin
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Prof. Dr. İhsan Karaman
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci
Gazeteci Fulya Öztürk
SGK Bşk. Yrd. Lütfi Aydın
Elfed Bşk. Kazım Gökhan Elgin
Ressam Ümmet Karaca
Ressam Sanoz Arborzi
Fotoğrafçı Ozan Sağdıç
Fotoğrafçı İbrahim Zaman
Fotoğrafçı Engin Uzun
Fotoğrafçı Hamit Yalçın
Sumeyra Teymur
Av. Serkan Bayram
Prof. Dr. Ebru Güzel
Doç. Dr. Cihat Yaycı
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu
Yeryüzü Doktorları
Prof. Dr. Bekir Tuğcu
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