WHO, Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara verilmesini kabul etti - Son Dakika
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Sağlık
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WHO, Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara verilmesini kabul etti

WHO, Gazze\'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara verilmesini kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara vermeyi kabul ettiğini açıkladı. Gazze'de çocuk felci hastalığına yakalanan bir bebeğin felç geçirdiği duyurulmuştu. WHO, Gazze'de çocuk felcinin yayılmasını durdurmak için aşılama programı başlatacak.

30.08.2024 11:54
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara "insani ara" vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri 23 Ağustos'ta, Gazze'de çocuk felci hastalığına yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurmuştu.

WHO Filistin temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, program kapsamında Gazze Şeridi'nden yaklaşık 640 bin çocuğa aşı yapılmasının planlandığını belirtti.

1 Eylül Pazar günü başlaması planlanan aşı programının Gazze Şeridi'nin merkezinde, güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere üç ayrı aşamada yürütülmesi planlanıyor.

Program kapsamında çatışmaların üç gün boyunca yerel saatle 06:00 ve 15:00 arasında durması bekleniyor. Dr. Peeperkorn, ihtiyaç duyulması halinde programın bir gün daha da uzatılabileceğini belirtti.

Yeni oral polio aşısı tip 2'nin (nOPV2) yaklaşık 1,26 milyon dozu halihazırda Gazze'de bulunuyor ve 400 bin ek dozun yakın gelecekte bölgeye ulaşması bekleniyor.

Aşılama programı BM personeli ve diğer yerel sağlık çalışanları tarafından yürütülecek. Aşılama için eğitim verilen personel sayısının 2 binden fazla olduğu aktarıldı.

WHO, programla Gazze'de çocuk felcinin yayılmasını durdurmak için gerekli olan yüzde 90 aşılama oranına ulaşmayı hedefliyor.

Çocuk felci nedir, Gazze'de nasıl ortaya çıktı?

Çocuk felci bulaşıcılığı yüksek bir hastalık ve genellikle kanalizasyon ve kirli suyla yayılıyor.

5 yaşın altındaki çocukları etkileyen hastalık, vücutta şekil bozukluğu ve felçle sonuçlanabiliyor. Hastalık ölümcül olabiliyor.

WHO, 16 Temmuz 2024'te alınan atık su test sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024'te Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Deyr El Balah sahalarından toplanan altı numunede çocuk felci tespit edildiğini aktarmıştı.

Örgüt Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da aşılama oranlarının çatışmadan önce ideal düzeyde olduğunu belirtiyor. Buna göre 2022'de çocuk felci aşılama oranının yüzde 99 olduğu ancak geçen sene yüzde 89'a gerilediği tahmin ediliyor.

İsrail ordusu Temmuz'dan itibaren askerini hastalığa karşı aşıladığını açıklamıştı.

Hamas yetkili Basem Naim Reuters haber ajansına, Gazze Şeridi'nde 650 bin Filistinli çocuğu koruyacak bu programın güvenli bir şekilde yürütülmesi için uluslararası örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üç günlük duraksamaların "ateşkes olmadığını" belirtti.

İsrailli rehine aileleri, Gazze'de tutulan rehinelerin de aşılama programına dahil edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Gazze'de askeri bir harekat başlattı.

Gazze sağlık bakanlığına göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bin 530'dan fazla kişi öldürüldü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık WHO, Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara verilmesini kabul etti - Son Dakika

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