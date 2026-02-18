Erken Teşhis Hayat Kurtardı - Son Dakika
Erken Teşhis Hayat Kurtardı

Erken Teşhis Hayat Kurtardı
18.02.2026 09:52
Meme kanseri teşhisi konulan hekim, erken tanı ve tedaviyle bir yılda sağlığına kavuştu.

ANTALYA'da kanser taraması için başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yapılan mamografi sonucu meme kanseri teşhisi konulan pratisyen hekim Seval Ermiş (57), erken tanı ve zamanında tedavi sayesinde yaklaşık 1 yıl içinde sağlığına kavuştu. Erken tanının hayat kurtardığını belirten Ermiş, "Kendi kendime yaptığım kontrol ve taramaya gitmem hayatımı değiştirdi. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim" dedi.

2023 yılında göğsünde hissettiği sertlik nedeniyle Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran pratisyen hekim Seval Ermiş, burada uygulanan ücretsiz kanser taramaları kapsamında kontrol edildi. Merkezde yapılan mamografi sonucunda Ermiş'e, meme kanseri teşhisi konuldu. Seval Ermiş, hastaneye sevk edildi ve tedavi süreci başlatıldı. Uzman hekimlerin takibinde sürdürülen tedavi sonucunda Ermiş, erken tanının da etkisiyle yaklaşık 1 yılda kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

'ŞÜPHELENDİM VE AİLE HEKİMİNE GİTTİM'

Kendi kendine evde yaptığı kontrolde memesinde sertlik hissettiğini belirten Seval Ermiş, "Şüphelendim ve aile hekimime gittim. O da muayene etti ve sertliği fark etti. Kaygılanmamam gerektiğini söyledi ve ücretsiz mamografi çektirebilmem için Sağlıklı Hayat Merkezi'nden randevumu oluşturdu. Aile hekimimin beni yönlendirmesi ve 'Sizi takip edeceğim' demesi hayatımı değiştiren bir karar oldu. Merkeze tarama için gelmiştim. Sonuçlar çıktığında Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki doktorum beni aradı, hastaneye yönlendirdi" diye konuştu.

'ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ BANA UMUT VERDİ'

Sağlıklı Hayat Merkezi'nden psikolog ve diyetisyen desteği aldığını da ifade eden Ermiş, "Hastanede yapılan ek tetkiklerin ardından doktorum erken evrede kanser tanısı aldığımı söyledi. 'Erken tanı' vurgusunu özellikle yaptı. Elbette korktum ve endişelendim ama erken teşhis edilmesi bana umut verdi. Bu süreçte yalnız değildim. Aile hekimim, Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki sağlık çalışanları ve hastanedeki doktorlarım bana destek oldu. Ayrıca merkezdeki psikologlardan destek aldım, diyetisyene başvurdum ve tedavi sürecinde kilo kontrolümü sağladım. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin bütüncül yaklaşımı hastalığımı daha kolay atlatmamda çok etkili oldu" diye konuştu.

'BU HİZMETLER ÜCRETSİZ VE ULAŞILABİLİR'

Erken tanı sayesinde kısa sürede kanseri yendiğini belirten Seval Ermiş, şöyle konuştu: "Erken tanı almam tedaviye inancımı güçlendirdi. Yaklaşık 6 ay yoğun ilaç tedavisi gördüm. Ardından 6 ay daha hafif bir tedavi süreci geçirdim. Toplamda 1 yıl içinde tedavim tamamlandı. Bu ciddi bir hastalık ve farklı evrede yakalanabilirdim. Kendi kendime yaptığım kontrol ve sonrasında taramaya gitmem hayatımı değiştirdi. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için tarama testlerimizi düzenli yaptıralım. Üstelik bu hizmetler ücretsiz ve ulaşılabilir."

3 FARKLI KANSER TARAMASI ÜCRETSİZ

Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminden Dr. Fatma Öztürk, "KETEM'ler, Sağlıklı Hayat Merkezlerine bağlı kuruluşlardır. Burada kanser taramaları yapılıyor. Amaç, kanserleri oluşmadan önce ya da çok erken evrede tespit edebilmek. Toplumda sık görülen 3 kanser türü için tarama gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilki, 30- 65 yaş arasındaki kadınlara HPV- DNA testi ile yapılan rahim ağzı kanseri taramasıdır. 40- 69 yaş arasındaki kadınlara mamografi ile meme kanseri taraması yapıyoruz. 50- 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere ise gaitada gizli kan testi ile kolorektal kanser taraması uyguluyoruz" dedi.

HASTALAR AŞAMA AŞAMA TAKİP EDİLİYOR

KETEM birimine ulaşmanın oldukça kolay olduğunu anlatan Dr. Öztürk, "Hastalar MHRS üzerinden randevu alabilir. Ayrıca aile hekimleriyle koordineli çalışıyoruz; aile hekimleri tarama zamanı gelen hastaları sistem üzerinden bize yönlendirebiliyor. Meme polikliniğinde, hekim tarafından ayrıntılı meme muayenesi yapılır. Aynı zamanda hastaya kendi kendine meme muayenesini nasıl yapması gerektiği uygulamalı anlatılır. Sonuçlar değerlendirildikten sonra riskli görülen hastalar telefonla aranarak tekrar merkeze davet edilir. Risk durumu ayrıntılı şekilde anlatılır ve bir sonraki aşama hakkında bilgilendirme yapılır" diye konuştu.

TEŞHİSİN ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDIRILIYOR

Hastalara kanser teşhisi konulduğunda sürecin hızlandırıldığını anlatan Dr. Fatma Öztürk, "Teşhis merkezlerine yönlendirme sürecinde de hastalara destek oluyoruz. MHRS üzerinden, hastanelerin KETEM için açtığı özel randevu kontenjanlarından hastaya en uygun gün ve saat seçilerek randevu oluşturuluyor. Ardından hasta ilgili hastaneye yönlendirilerek tanı ve tedavi süreci başlatılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Meme Kanseri, Sağlık

Son Dakika Sağlık Erken Teşhis Hayat Kurtardı - Son Dakika

