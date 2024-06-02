Gastrointestinal Hastalıkların Tedavisi İçin Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kullanılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Gastrointestinal Hastalıkların Tedavisi İçin Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kullanılıyor

Gastrointestinal Hastalıkların Tedavisi İçin Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kullanılıyor

Adana Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Alper Sözütek, teknoloji ve tıbbın gelişmesiyle birlikte birçok ameliyatın artık laparoskopik ve robotik tekniklerle gerçekleştirildiğini belirtti. Sözütek, kanser hastalarının çaresiz olmadığını ve tedavilerini vakit kaybetmeden olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi'nde gastro-intestinal hastalıkların tedavi yöntemleri ve bölgede yaygın görülme nedenleri tartışıldı.

02.06.2024 11:10
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ADANA Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Alper Sözütek, teknoloji ve tıbbın gelişmesiyle birlikte birçok ameliyatın artık laparoskopik ve robotik tekniklerle gerçekleştirildiğini belirterek, "Halk arasında 'Tümöre bıçak değerse kanser yayılır' inancı hala kırılamadı. Hala polikliniğe gelen hastalar bunu soruyor. Özellikle yakın çevresindeki kişiler bu inanışla hastayı yanıltıyor ve tedavi gecikiyor. Bu çok yanlış, böyle bir şey söz konusu olamaz. Artık kanser hastaları çaresiz değil, doktorlarına güvenerek vakit kaybetmeden tedavilerini olmaları gerektiği mesajını vermek istiyorum" dedi.

Kentte bir otelde 7'nci Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi düzenlendi. Yurt dışından önemli isimlerin de davet edildiği kongreye 540 doktor ve akademisyen katıldı. Kongre Başkanı Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Alabaz, gastro-intestinal hastalıkların toplumda meme ve tiroid kanserinden daha sık görüldüğüne dikkati çekerek, "Bunlar özofagustan anüse kadar, karaciğer ve gastrointestinal sistemi ilgilendiren hastalıkları kapsıyor. Bunun yanında obezite ve kolon-rektum kanserleri, ileri evre gastrointestinal sistem kanserleri ile toplumda çok sık görülen anorektal hastalıklar da kongremizde tartışıldı. Güncel tedavi yöntemleri konuşuldu" diye konuştu.

'GASTRO-İNTESTİNAL HASTALIKLAR BÖLGEMİZDE ÇOK DAHA YAYGIN GÖRÜLÜYOR'

Kongre sekreteri Adana Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Alper Sözütek ise sindirim sistemi hastalıklarının Çukurova Bölgesi'nde çok yaygın görüldüğüne vurgu yaparak, "Maalesef bizim beslenme düzenimiz bölgemizde çok kötü. Bütün hafta sonları bu bölgede kebap, iskender gibi et tüketimi ile geçiyor. Aynı şekilde insanlar artık hazır gıdalarla beslenmeye yöneliyor. Gerek iş yoğunluğu gerekse beslenmeye yeterli vakti ayıramadığımızdan dolayı eskisi gibi ev yemekleri yapılmıyor. Bu gıdaların da sindirim sistemi ile kontamine olmasıyla birlikte bu hastalıklar bölgemizde çok daha yaygın görülüyor" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KANSER HASTALARI ÇARESİZ DEĞİL'

Gastro-intestinal hastalıklarda görülen kanser durumlarında uygulanan tedavilerden bahseden Prof. Dr. Alper Sözütek, şöyle devam etti:

"Bu hastalıkların tedavisinde kapalı yani laparoskopik hatta robotik cerrahi kullanılıyor. Örneğin artık rektum kanserinin ameliyatsız tedavisini konuşuyoruz. İlaç ve ışın tedavileriyle bile tümör kaybolabiliyor. Yaygın tümörlerde ısıtılmış kemoterapiler uyguluyoruz. Yani artık kanser hastaları çaresiz değil. 'Tümöre bıçak değerse kanser yayılır' inancı hala kırılamadı. Hala polikliniğe gelen hastalar bunu soruyor. Özellikle yakın çevresindeki kişiler bu inanışla hastayı yanıltıyor ve tedavi gecikiyor. Bu çok yanlış, böyle bir şey söz konusu olamaz. Artık kanser hastaları çaresiz değil, doktorlarına güvenerek vakit kaybetmeden tedavilerini olmaları gerektiği mesajını vermek istiyorum."

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Çukurova, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gastrointestinal Hastalıkların Tedavisi İçin Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kullanılıyor - Son Dakika

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