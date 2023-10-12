Gazze'de Sağlık Sistemi Çöküyor: Yoğun Bakım Üniteleri Dolu

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı.

İsrail'in tam abluka ilan ederek elektrik tedarikini kestiği Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Hastaneler, bölgedeki tek elektrik santralinde yakıtın tükenmesiyle elektrik ihtiyacını jeneratörlerden karşılamaya çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, tamamen dolu olan yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı. El Kudra, İsrail'in elektrik ve yakıt tedarikini kesmesinin yaralılar için hayati tehdit oluşturduğunu, sağlık ve çevre felaketine yol açtığını belirtti. Yaşanan insani krizin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu söyleyen El Kudra, tıbbi malzemelerin Gazze'ye güvenli geçişinin sağlanması ve yaralıların çok geç olmadan tedavi edilmesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

"İsrail masum insanları vuruyor"

İsrail'in sivil yerleşim yerlerini vurması sonucu yaralanan yakınlarını Şifa Hastanesine getiren bir Filistinli, "Evimi, komşularımın evlerini ve bölgedeki diğer evleri hedef alan saldırı sırasında uyuyordum. Uyandığımda ölü ve yaralılar olduğunu gördüm. Oğlumu ve kuzenini enkaz altından çıkardım, komşular gelip onları hastaneye götürmeme yardım etti. İsrail, Filistin direnişine karşı koyamadığı için masum insanları vuruyor. İsrail direnişten korkuyor ve bu nedenle çocukları hedef alıyor. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı, bize yapılan büyük bir haksızlıktır. Bu topraklar bizim. Bütün Filistin halkı direnişin yanındadır. Bu yaralı çocuk, direnişin yanında, ben de ölsem direnişin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu bin 354 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 49 Filistinli de yaralandı. - GAZZE