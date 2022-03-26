"Genç Yeryüzü Doktorları" Erzincan'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi - Son Dakika
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"Genç Yeryüzü Doktorları" Erzincan'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi

26.03.2022 14:10

Erzincan'da, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve diyetisyenlik öğrencilerinden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları" grubu, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Erzincan'da, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve diyetisyenlik öğrencilerinden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları" grubu, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 30 öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları sağlık taramasında, ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdikleri vatandaşların diş bakımı, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri ile genel kontrollerini yaptı.

Genç Yeryüzü Doktorları Kulüp Başkanı Zeynep Betül Demirtaş, vatandaşları sağlık taramasından geçirip bazı konularda bilgilendirdiklerini söyledi.

Erken teşhisin öneminden bahseden Demirtaş şöyle konuştu:

"Yaygın görülen hastalıklarda erken teşhis için taramalar yaparak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Sağlıklı yaşama dair bilinçlendirme hareketi başlatmak amacıyla bu faaliyetimizi de gerçekleştiriyoruz. Erzincan Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda tıp, diş, eczacılık, diyetisyenlik, hemşirelik ve birçok sağlık alanında okuyan üniversite öğrencileri 30 gönüllü ile burada toplanarak sahada vatandaşları bilinçlendirmek için buradayız. Gün içerisinde yaklaşık 150 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

Genç Yeryüzü Doktorları Erzincan'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi
Genç Yeryüzü Doktorları Erzincan'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi
Genç Yeryüzü Doktorları Erzincan'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi
Genç Yeryüzü Doktorları Erzincan'da vatandaşları sağlık taramasından geçirdi

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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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