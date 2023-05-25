Grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen adamın hatasının bedeli ağır oldu - Son Dakika
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Grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen adamın hatasının bedeli ağır oldu

25.05.2023 16:12

Iğdır'da grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen 3 çocuk babası, yemek hazırlamak için ocağı yakmasıyla meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. Talihsiz adamın elleri, yüzü ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluştu.

Yaklaşık 2 hafta önce Iğdır'da evinin bahçesindeki kilerde bulunan ocakta yemek hazırlamak isteyen 3 çocuk babası 35 yaşındaki Deniz, grip nedeniyle burnu tıkalı olduğu ve koku alamadığı için gaz kaçağını fark etmedi.

OCAĞI YAKARKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Grip hastası gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı

VÜCUDUNDA 3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Bileklerine kadar elleri, yüzü ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluşan Orhan Deniz, bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servis odasına alındı.

"GRİP OLDUĞUM İÇİN KOKUYU ALAMADIM"

Orhan Deniz, AA muhabirine, kilere girdiğinde tüpteki gaz kaçağını ve gaz sıkışmasını fark edemediğini belirterek, "Evin bahçesindeki kilerde bulunan tüp gaz kaçırması yapmış, o anda grip olduğum için koku alamadım. Çakmakla yakınca birden etraf alev aldı ve yandım." dedi.

Grip hastası gaz kaçağını fark edemedi, yüzü ve elleri yandı

"ELBİSERİM KALINDI"

Elbiseleri kalın olduğu için vücudunun yanmadığını dile getiren Deniz, "Sadece açık yerlerim yandı, zaten yanmasıyla sönmesi kısa sürdü. Ambulansı aradık, hemen geldiler." diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını anlatan Deniz, şunları aktardı: "Burada doktor ve personele teşekkür ederiz. Çocuklarım yanımda olsaydı çok daha büyük felaket olurdu. Yoğun bakımda kaldıktan sonra servise geldiğimde 1 hafta sürekli olayın etkisinde kaldım. Değişik rüyalar, aniden zıplamalar, gözümü kapattığımda canlı senaryoları gördüm. Psikolojik destek aldım, uyku ilacı verdiler. Şu an daha iyiyim."

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp parlaması sonucu derin alev yanıkları olan Deniz'in tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Hastamız 1 hafta yoğun bakımda entübe takip edildi, genel durumu düzelince normal servisimize aldık ve yakın takipteyiz. Klinik durumu iyi gitmekte ve tedavilere olumlu cevap alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • HERO: Gaz sensörü alın arkadaşlar 250-300 tl bir şey, pilli montajı 2dak Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Orhan Deniz, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Grip olduğu için gaz kaçağını fark edemeyen adamın hatasının bedeli ağır oldu - Son Dakika


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