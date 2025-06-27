Güneş Çarpması Vakaları Artıyor! - Son Dakika
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Sağlık

Güneş Çarpması Vakaları Artıyor!

Güneş Çarpması Vakaları Artıyor!
27.06.2025 09:49
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Uzmanlar, yaz aylarında güneş çarpmasının riskine dikkat çekiyor ve önlemleri sıralıyor.

YAZ aylarının etkisini artırdığı bu günlerde güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireylerin risk altında olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, "Vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Acilde hastaya buz uygulamalarıyla vücut ısısını düşürüyoruz, ancak kalp hastalarında bu işlem daha yavaş ve kontrollü yapılmalı. Güneş çarpmasında ateş düşürücüler de etkili olmuyor" dedi.

Termometreler 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servislerinde de güneş çarpması şikayetleriyle yoğunluk yaşandığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, "Eğer yeterince sıvı tüketmiyorsanız, kalp, diyabet veya tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da belirli ilaçlar kullanıyorsanız, güneş çarpması sizin için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

'KUSURSUZ BİR FIRTINA GİBİ İLERLİYOR'

Güneş çarpmasının vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla tanımlandığını belirten Doç. Dr. Demir, bu durumun huzursuzluk, kas krampları, halsizlik, uyku hali ve bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğini söyledi. Doç. Dr. Demir, "Vücudun ısı kontrolü bozulduğu anda beyin de dahil olmak üzere birçok organ etkilenmeye başlıyor. Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir. Eğer belirtiler hafif düzeydeyse kişinin hemen serin bir yere geçip bol sıvı tüketmesi gerekir. Ağır vakalarda ise vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması lazım. Acilde hastaya buz uygulamalarıyla vücut ısısını düşürüyoruz, ancak kalp hastalarında bu işlem daha yavaş ve kontrollü yapılmalı. Güneş çarpmasında ateş düşürücüler de etkili olmuyor" ifadelerini kullandı.

'BEZ ŞAPKAYA EVET, NAYLONA HAYIR'

Güneşten korunmak için yapılan yanlışlara da dikkat çeken Demir, "Şapka korur ama naylon ya da ısıyı tutan malzemeden yapılmışsa tam tersi etki yaratır. Keten veya pamuklu şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapka ıslatılabilir. 11.00 ile 15.00 saatleri arasının güneş çarpması riski açısından en tehlikeli zaman dilimidir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu saatlerde dışarı çıkmaması gerekir. Sıcak çarpmasının kalpte ritim bozukluğu gibi ölümcül sonuçları olabilir. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Hem güneş hem ilaç birlikte vücuttan fazla su atılmasına neden olur" dedi.

'BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR'

Yüzü yıkamak, baştan aşağı soğuk su dökmek, bol su içmek gibi basit uygulamaların hayat kurtarıcı olabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, "Kendinizde bu belirtileri fark ettiğiniz anda hızlı davranın. İyileşmeyi beklemeyin, gerekirse acil servise başvurun" diyerek yaz sıcaklarında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

YAZ aylarının etkisini artırdığı bu günlerde güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireylerin risk altında olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, "Termometreler 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servisleri de güneş çarpması şikayetleriyle dolup taşıyor. Vücudun ısı kontrolü bozulduğu anda beyin de dahil olmak üzere birçok organ etkilenmeye başlıyor. Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir. Eğer belirtiler hafif düzeydeyse kişinin hemen serin bir yere geçip bol sıvı tüketmesi gerekir" diyerek uyarılarda bulundu.

Yaz geldi, kavurucu sıcaklar başladı. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın ciddi tehlikeler oluşturabileceğini söyleyen

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, "Eğer yeterince sıvı tüketmiyorsanız, kalp, diyabet veya tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da belirli ilaçlar kullanıyorsanız, güneş çarpması sizin için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

'GÜNEŞ ÇARPMASI DEYİP GEÇMEMEK GEREKİR'

Güneş çarpmasının vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla tanımlandığını belirten Doç. Dr. Demir, bu durumun huzursuzluk, kas krampları, halsizlik, uyku hali ve bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğini söyledi. "Vücudun ısı kontrolü bozulduğu anda beyin de dahil olmak üzere birçok organ etkilenmeye başlıyor. Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir." Eğer belirtiler hafif düzeydeyse kişinin hemen serin bir yere geçip bol sıvı tüketmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, ağır vakalarda ise vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini vurguladı. "Acilde hastaya buz uygulamalarıyla vücut ısısını düşürüyoruz, ancak kalp hastalarında bu işlem daha yavaş ve kontrollü yapılmalı." Güneş çarpmasında ateş düşürücülerin etkili olmadığını da ekledi.

'BEZ ŞAPKAYA EVET, NAYLONA HAYIR'

Güneşten korunmak için yapılan yanlışlara da dikkat çeken Demir, "Şapka korur ama naylon ya da ısıyı tutan malzemeden yapılmışsa tam tersi etki yaratır. Keten veya pamuklu şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapka ıslatılabilir" dedi. 11.00 ile 15.00 saatleri arasının güneş çarpması riski açısından en tehlikeli zaman dilimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Esra Demir, "Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu saatlerde dışarı çıkmaması gerekiyor. Sıcak çarpmasının kalpte ritim bozukluğu gibi ölümcül sonuçları olabilir. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Hem güneş hem ilaç birlikte vücuttan fazla su atılmasına neden olur" diye konuştu.

BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR

Yüzü yıkamak, baştan aşağı soğuk su dökmek, bol su içmek gibi basit uygulamaların hayat kurtarıcı olabileceğini belirten Demir, "Kendinizde bu belirtileri fark ettiğiniz anda hızlı davranın. İyileşmeyi beklemeyin, gerekirse acil servise başvurun," diyerek yaz sıcaklarında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Sağlık, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneş Çarpması Vakaları Artıyor! - Son Dakika

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