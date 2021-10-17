Üye Girişi
28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu - Son Dakika

28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu

17.10.2021 10:57
28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu

En büyük hayali anne olmak olan Pakize Erdoğan, 28 yaşında menopoz sürecine girdiğini öğrendi.

En büyük hayali anne olmak olan Pakize Erdoğan, 28 yaşında menopoz sürecine girdiğini öğrendi. Tedavi olup, çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte birçok doktora giden Erdoğan, 7 yılda 2 aşılama ve 2 tüp bebek tedavisi gördü. Başarısızlıkla sonuçlanan tedavilerin ardından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile tanışan çift, elde edilen tek embriyo ile sağlanan gebelik sonucunda oğulları İbrahim Berat'ı kucağına aldı.

Şanlıurfa'da yaşayan Pakize ve Yunus Erdoğan çifti 2014 yılında dünya evine girdi. Hiç vakit kaybetmeden anne-baba olmak istiyorlardı. Evliliklerinin 6. Ayında bir problem olduğunu düşünüp o yıllarda yaşadıkları şehir olan Ağrı'da doktora başvurdular. Doktorlar, yumurta rezervinin az olduğunu ve bazı hormonların yüksek çıktığını söyleyip aşılama tedavisi önerdi. Aşılama tedavisi gören çiftin ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bir süre beklemeyi tercih eden çift tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul'a geldi ama yine hayallerine kavuşamadılar. Hem maddi hem manevi olarak hazır olmak için bir süre daha dinlenen çift bu kez Gaziantep'te çareyi aradı. Gaziantep'te de bir aşılama ve bir tüp bebek tedavisi gördüler ama çabaları yine hüsranla sonuçlandı.

İstanbul'a gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın tarafından muayene edilen çift, elde edilen tek embriyo ile gebelik sağlandı ve çift geçtiğimiz aylarda oğulları 'İbrahim Berat'ı kucağına aldı.

"BOŞUNA ÇABALAMAYIN, EVLAT EDİNMEYİ DÜŞÜNÜN DEDİLER"

Son denemelerinden sonra üzüntü ve çaresizlik içinde olduklarını söyleyen Pakize Erdoğan, "Doktorlar, 'Çocuk sahibi olmanız imkansız, menopoz süreci başlamış, bundan sonra uğraşmanıza gerek yok, evlat edinmeyi düşünün' dediler. O sözlerden sonra kabus gibi günler geçirdik" dedi.

"'DÜZENLİ ADET GÖRÜYORUM' DEYİP KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Pakize Erdoğan, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:

"Henüz 20 li yaşlarımdaydım, nasıl menopoza girmiş olabilirim diye kendimi çok sorguladım. Düzenli adet görüyorum, bir sağlık problemim yok, aileden kaynaklı bir kısırlık sorunumuz yok diyerek annelik duygusunu tadamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadım. Kendimizi toparladık ve ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz dedik. İstanbul'a gelerek Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile tanıştık ve tüp bebek tedavisine başladık, kendisine çok güvendik. Elde edilen tek sağlıklı embriyo ile hamilelik müjdesini aldım. Sanki ayaklarım yere basmıyordu. Mart ayında da oğlumuza kavuştuk. İbrahim Berat ailemizin neşesi, mutluluğu. Dilerim bu duyguyu isteyen herkes tatsın. Tüm kadınlara da tavsiyem düzenli adet gördüklerini düşünüp kontrollerini ihmal etmesinler, bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar."

LABORATUVAR ŞARTLARI VE DENEYİMLİ EMBRİYOLOGLARIN OLMASI ÖNEMLİ

Erdoğan çiftine uygulanan tedaviyi anlatan Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Pakize Erdoğan'ın yaşadığı durumda olduğu gibi ileri derecede azalmış yumurtalık rezervi olgularında yapılan yumurta uyarımını takiben sınırlı sayıda yumurta elde edilmektedir. Bu sınırlı sayıdaki yumurtaların iyi laboratuvar şartlarında deneyimli embriyologlar eşliğinde işlenmesiyle başarılı sonuçlara ulaşılır ve yaşı genç hastalarda azımsanmayacak oranda gebelikler sağlanmaktadır. Biz de Pakize Hanım için bu uygun şartları sağladık. Özenli takip ve başarılı giden bir tedavi sürecinin sonunda çiftimiz oğulları 'İbrahim Berat'a kavuştu" diye konuştu.

MENOPOZ ÖNGÖRÜLEMEZ ANCAK DÜZENLİ MUAYENE İLE ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR

Kadının 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken menopoz olarak değerlendirildiğini kaydeden Boynukalın, "Erken menopozda östrojen hormonunun salgılanması azalır, FSH ve LH hormon seviyelerinde yükselme görülür" dedi.

Yapılacak birtakım basit kan tetkiklerinin menopoz sürecine dair bilgi verdiğini belirten Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Kadınların menopoz yaşını belirleyen en önemli etken annesinin menopoza girdiği yaştır. Birtakım cerrahi müdahaleler, otoimmun hastalıklar, kanser tedavisi boyunca alınan kemopterapi, kromozom bozuklukları, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, sigara ve alkol gibi kötü bir yaşam tarzı erken menopoza neden olabilmektedir. Erken menopozda ilk belirti daha sık adet görmektir. Normal koşullarda kadınlar 28 günde bir adet olmaktadır, adetin 22 günden daha sık görülmesi genellikle yumurtalık rezervinin azaldığına işaret eder. Menopoza yaklaştığında ise adet görme sayısı azalır ve tamamen kesilir. Erken menopoz öngörülemeyen bir durumdur fakat düzenli doktor muayenesi ile erken teşhisi mümkündür. Adetin ilk günlerinde hormon testleri yapılır ve vajinal ultrason ile yumurtalıklar muayene edilir. Böylece döllenmeye elverişli yumurta sayısı hakkında fikir sahibi olunabilir. Erken menopoz tedavilerinde alınacak sonuçlar hastanın yaşına göre farklılık gösterebilir. Yumurtalık rezervi azaldığını tespit ettiğimiz ve anne olmak isteyen hastalar için vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisi önerilir. Evli olmayan ve kısa bir süre içerisinde gebelik düşünmeyen hastalarımız için ise yumurta dondurma uygulaması tercih edilecek bir yöntemdir" şeklinde konuştu.


28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu
28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu
28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu

İstanbul, Gebelik, Yumurta, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu - Son Dakika


Son Dakika

Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun 10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi 10:36 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı 10:29 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu 10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu 10:07 Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu
Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı 21:47 Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı

Son Dakika Haberleri
11:12 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar
10:01 Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak         
10:58
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı         
10:14
Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı         
10:10
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 11:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: 28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement