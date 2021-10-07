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Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme - Son Dakika

Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme

07.10.2021 19:59

Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme -Dalağı çöpe atılan aile ikinci şoku yaşadı Yalova'daki özel bir hastanenin, bir hastanın test için İstanbul'a gönderilen dalağı kargo sırasında patlaması sonucu çöpe atıldı.

Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme

-Dalağı çöpe atılan aile ikinci şoku yaşadı

YALOVA - Yalova'daki özel bir hastanenin, bir hastanın test için İstanbul'a gönderilen dalağı kargo sırasında patlaması sonucu çöpe atıldı. Durumu öğrenen hasta, hastane hakkında Sağlık Bakanlığı kriterleri dışında kargo yöntemiyle gönderdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan aile yakınları ise adli tıp tarafından insan organın karton kutuda standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmasının ardından ikinci bir şoku yaşadı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden Ahmet Kıral, dalak büyümesi teşhisi konularak 10 Kasım 2020 tarihinde ameliyat edildi. İstanbul'daki bir hastanenin patoloji servisine test için kargo ile gönderilen dalak kargo sırasında patlaması sonucu çöpe atıldı. Test sonuçlarına bir türlü ulaşamayan Ahmet Kıral, ameliyatla alınan dalağının kargo sürecinde konulduğu karton kutuda patladığı ve bu yüzden de çöpe atıldığını öğrendi. Yapılan inceleme sonucunda ise hastane haklı bulundu.

Dalağın Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen şartlar yerine, "Standart Kargo" ibaresiyle gönderildiğini öğrenen hasta soluğu savcılıkta aldı. Hastanenin kendini mağdur ettiğini kaydeden Ahmet Kıral, halen hastalığını öğrenemediğini kaydetti. Kıral, dalak büyümesi teşhisiyle dalağının aldığını belirterek, "Ameliyat olduktan sonra dalağımı patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup karoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım nerede" ifadelerini kullandı.

Yetkililer hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade eden hastanın oğlu Ünal Kıral ise 15 gün sonra test sonuçlarının çıkmaması üzerine durumdan şüphelendiğini anlattı. Bu süreçte hastanenin kendini oyaladığını ifade eden Kıral, şöyle konuştu: "Bir sabah beni arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Dalağın, kargo şirketi tarafından taşınırken kartonda patlama oluyor. Dalak da patladığı için çöpe atılıyor. Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum, bu şekilde bir kutuda insan organı nasıl taşınır? Biz bunun sorumlusu kimse peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek. O hastane de bize, 'Babanız bizde hayatı boyunca sigortalı olacak' şeklinde yüzsüzlük yapmaya devam ediyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kim sorumluysa cezasını çekmesini istiyoruz".

Hasta avukatı Musab Nayman ise hasta organlarının standart kargo ile gönderilemeyeceğini ifade etti. Hastasının burada mağdur edildiğini belirten Nayman, " İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda söz konusu hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak güzel bir gelişme olmakta ise de Sağlık Müdürlüğü'nün hastanenin bu yöndeki insan sağlığını ve sağlık mevzuatını hiçe sayacak hareketinin idari yaptırımlar arasındaki en küçük yaptırım ile cezalandırması açık bir şekilde yanlıştır. Bunun yanında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvuruda dosya kapsamında adli tıp raporu alınmış olup, adli tıp raporunda bizi hayretlere düşürecek sonuçlara varılmıştır. Dosya incelendiğinde adli tıp tarafından insan organın karton kutuda standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmuştur. Adli tıp raporunun içeriği incelendiğinde tam olarak standart kargo olarak bir insan organının karton kutuda taşınmasının nasıl tıbba uygun olduğu tarafımızca hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Bu kapsamda tarafımızca gerekli itirazlar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış olup, inceleme sürecindedir. Adli tıp ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kararları arasındaki çelişki ve bilimin uygulamalarına aykırı kararı bizi bu dosyada büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakmıştır" dedi.

Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme
Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme
Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme
Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme

Adli Tıp, İstanbul, Hastane, Yalova, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo sırasında patlayarak çöpe atılan dalak olayında yeni gelişme - Son Dakika
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