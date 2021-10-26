Üye Girişi
Kovid-19'a yakalanan "aşı karşıtı" kadın pişmanlığını anlattı - Son Dakika

Kovid-19'a yakalanan "aşı karşıtı" kadın pişmanlığını anlattı

26.10.2021 11:02
Kovid-19'a yakalanan

Kilis'te aşı olmayan ve bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 41 yaşındaki Ayşe Çalıcı, tedavi gördüğü hastaneden aşı çağrısında bulundu.

Kilis'te aşı olmayan ve bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 41 yaşındaki Ayşe Çalıcı, tedavi gördüğü hastaneden aşı çağrısında bulundu.

Yaşadığı şiddetli baş ağrısı, öksürük ve halsizliğin artması nedeniyle 8 Ekim'de Kilis Devlet Hastanesine başvurarak Kovid-19 testi yaptıran Çalıcı, testin pozitif çıkması üzerine 5 gün serviste yattı.

Daha sonra durumu ciddileşen ve yoğun bakıma alınan Çalıcı, kritik eşiği atlatarak Kovid-19 servisine alındı.

Solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi süren 3 çocuk annesi Ayşe Çalıcı, AA muhabirine, eşinin geçen ay böbrek taşı nedeniyle ameliyat olduğunu, bu yüzden sık sık hastaneye geldiğini, Kovid-19'a da bu sırada yakalandığına inandığı söyledi.

Test yaptırmadan önce de Kovid-19'a yakalandığını düşündüğünü ancak "Kendi kendine geçer" diye hastaneye yatmak istemediğini ve 4-5 gün evde dinlenmeye çalıştığını ifade eden Çalıcı, "Aslında şu an biraz ayak diretmenin sonuçlarını çekiyorum. Vücuduma felaket derecede bir ağrı inmişti. Tarifsiz bir şeydi. Tahmin etmiştim Kovid-19 olduğumu. Biraz atlatabilirim zihniyetine gittim, hastaneye başvurmadım. Yaklaşık 4 gün geçince servise zor attım kendimi. Ben ambulansla hastaneye getirildiğimde virüs ciğerlerime inmişti. Ondan sonra toparlanma sürecim ağır geçti." dedi.

Ölümle kalım arasındaki çizgiyi hastalık sürecinde sık sık hissettiğine dikkati çeken Çalıcı, şöyle konuştu:

"Doktorum uyardı, 'ciğerlerinize inmiş vaziyette, size servisin imkanları yetmiyor. Böyle giderse hayati riskiniz var. Hemen sizi yoğun bakıma almak zorundayım.' dedi. Tabi karşı çıkacak durumda değildim. Çünkü ölümle kalım arasında gidip geldim. Doktorum yoğum bakıma aldı, Allah'ım razı olsun. Dört dörtlük bakım yaptılar. Beni biraz orada toparladılar. Şu an vücudumu henüz toparlayabilmiş değilim. Bacaklarım henüz tam anlamıyla beni taşıyamıyor ama yavaş yavaş toparlıyorum. Nefeste biraz sıkıntı var. İnşallah onları da atlatacağım."

Yoğun bakımda 5 gün yattığını, 4 gündür de serviste tedavisinin devam ettiğini aktaran Çalıcı, "Nefesinizin size yetmeyip her an canınızın çıkabileceği bir süreç. Kesinlikle anlatılacak bir şey değil ve diliyorum bunu kimse yaşamasın. Yani o nefes göğsünüze tıkanıyor. Öksürük krizlerine giriyorsunuz. Aldığınız nefes size yetmiyor. Solunum cihazlarında sabaha kadar ağır hortumlarla o geceyi çok feci yaşadım. Yoğun bakımdaki en ağır günümdü. Sadece Allah diyebildim. Rabbim ya alacaksın ya vereceksin takdir senin dedim." ifadelerini kullandı.

Çalıcı, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Herkes üzerine düşeni yapsın. Bugüne kadar aşıya çok karşıydım. Güvenmedim, acaba bize ne veriyorlar? Bu yurtdışından gelmiş, hiçbir şekilde güvenemedim, itimat etmedim. Bu saatten sonra kaçış yok. Çocuklarıma dahi Allah'ın izniyle yaptıracağım. Bundan sonra tedbir alacağız, takdir Rabbimindir. Ama tedbirimizi alacağız."

Aşı yaptırmak istemeyenlere de bir an önce aşılarını yaptırmaları için çağrıda bulunan Çalıcı, şunları kaydetti:

"Şu anki durumum, geldiğim gibi değil ama solunumda yetmezlik yaşayabiliyorum. Geceleri bazen kriz tutabiliyor. Böyle durumda hemen buhar veriliyor. Onunla biraz yatıştırıyoruz. İnşallah atlatacağım. Doktorum uyarmıştı. Sana gün veremem, senin toparlanmana bağlı demişti. Virüsün nerden geleceğini bilmiyoruz. Benim tavsiyem herkes üzerine düşeni yapsın. Daha rahat olur diye düşünüyorum."

Eşi ve kızının da Kovid-19'a yakalandığını ancak sadece kendisinin ağır geçirdiğini aktaran Çalıcı, "Eşim hafif bir öksürük ile geçiştirdi, şuan da evde karantinada. Kızım da yanımda refakatçi, çok şiddetli öksürük de olmadı. Boğaz ağrısı falan oldu. Maalesef onlar da aşı olmamıştı." diye konuştu.

COVIRAN Bereket, Kilis, Mevla, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'a yakalanan 'aşı karşıtı' kadın pişmanlığını anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor 11:03 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı 10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu 09:29 Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık 09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak 08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun 00:09 Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun

Son Dakika Haberleri
11:02 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
10:13 Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı
10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak
10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak         
10:43
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar         
09:50
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı         
09:02
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kovid-19'a yakalanan "aşı karşıtı" kadın pişmanlığını anlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement