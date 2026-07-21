Hastane Ameliyatında Ölüm Soruşturması - Son Dakika
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Hastane Ameliyatında Ölüm Soruşturması

Hastane Ameliyatında Ölüm Soruşturması
21.07.2026 10:55
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Bulgar hasta Ivanka Yordanova, cerrahiden sonra hayatını kaybetti; doktor hakkında soruşturma açıldı.

BULGARİSTAN'da sanal medyadan bulduğu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y. (56) tarafından, İstanbul'daki özel bir hastanede yapılan ameliyatın ardından hayatını kaybeden karaciğer kanseri hastası Ivanka Yordanova'nın (47) ölümüne ilişkin, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulunca yapılan incelemede doktor hakkında soruşturma açılması için görüş bildirildi. Bilirkişi raporunda, cerrahi işlemi yapan Prof. Dr. S.Y.'nin dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı kanaatine varıldı.

Bulgaristan'da yaşayan ve 1 yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, iddiaya göre sanal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.'yi telefonla arayıp randevu talep etti. Eşi Kaloyan Mihaylov (47) ile birlikte, daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova'ya, Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi. Tedaviyi kabul eden ve Nisan 2025'te ilaçlı tedaviye başlanan Yordanova, 29 Temmuz 2025'te İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat edildi. 2 çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda aynı gün hayatını kaybetti. İddiaya göre ailenin talebine rağmen otopsi yapılmazken, Yordanova, Bulgaristan'da toprağa verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI MESLEKİ SORUMLULUK KURULU İNCELEME BAŞLATTI

Ailenin avukatı Şermin Tankut, yanlış ilaç tedavisi uygulanmış olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulunca inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, Prof. Dr. S.Y. ile hastanenin başhekimi ve başhekim yardımcısının ifadelerine ve bilirkişi raporuna yer verildi. Prof. Dr. S.Y. ön incelemede alınan ifadesinde, suçlamayı reddedip, 3'üncü evrede olan hastanın gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra tedavi ve ameliyatın gerçekleştiğini belirterek, "29.07.2025 tarihinde genişletilmiş sağ hemihepatektomi, segmental sol portal ven rezeksiyonu ve rekonstüriksiyonu, parsiyal sağ diyafram rezeksiyonu ve primer onarımı, parsiyal inferio vena kava ve primer rezeksiyonu ve abdominal packing işlemi uygulandı. Ardından hasta yoğun bakıma kaldırıldı, burada gelişen DIC sendromu sonrasında hasta yoğun bakımda vefat etti" dedi.

'HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI EKSİKSİZ YAPILDI'

Hastanenin Başhekimi ve Mesul Müdürü Prof. Dr. F.Y. de ifadesinde her türlü hazırlığın eksiksiz yapıldığını belirterek ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.'nin kurum kadrosunda yer almayan, misafir genel cerrahi (dış hekim) hekimi olduğunu ve zaman zaman özel hastalarını getirip, ameliyat ettiğini belirterek, yaşamını yitiren hastanın tedavi ve ameliyat süreci içerisinde yapılması gereken tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Prof. Dr. F.Y., "Müteveffa Ivanka Yordanova'nın ameliyatında kurumsal olarak bir eksik bulunmamaktadır" dedi.

'ÖN HAZIRLIĞI TAM YAPILMADI, AMATÖRCE İŞLEMLER YAPILDI'

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından, Prof. Dr., Doç. Dr. ve Op. Dr.'dan oluşan Genel Cerrahi Uzmanı bilirkişi heyeti, raporu tamamladı. Hazırlanan bilirkişi raporunda Yordanova için ileri evre bir karaciğer CA'nın ön hazırlığın tam yapılmadığı, konsey kararının alınmadığı, cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasında amatörce işlemler yapıldığı ve cerrahi işlemi yapan Prof. Dr. S.Y.'nin dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı kanaatine varıldığı belirtilip, hekimlik mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda, eylemlerinde, daha ileri bir seviyede eylemlerinin araştırılması gerektiği kanaati oluştuğu ifade edilerek, '4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması' hakkında kanun gereğince soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirildi.

'DİKKATSİZ VE TEDBİRSİZ DAVRANDI'

Raporda, "Böyle komplike bir vakanın daha profesyonelce yaklaşılması gerektiği aksi takdirde mortalite ile sonuçlanabilecek komplikasyonlarla sonuçlandığı görüldüğü, ilgili hastanenin ve idari yönetiminin bu tür vakalarda konsey oluşturmadan ameliyat yapılmasına müsaade ettiği ve önlem almadığı için cerrahi işlemi yapan Prof. Dr. S.Y.'nin dikkatsiz ve tedbirsiz davranması, gerekli ön hazırlığı tam yapmadığından idari, mali ve adli işlem yapılması görüşü hasıl olduğu" ifadelerine yer verildi.

HASTANENİN TIBBİ HİZMET SÜRECİNİN AYRICA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Başhekim Prof. Dr. F.Y. ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. F.M. hakkında ise soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş bildirilirken, bu tür vakalarda konsey oluşturmadan ameliyat yapılmasına müsaade ettiği ve önlem almadığı için hastanenin tıbbi hizmet süreçleri ve idari işleyiş yönünden ayrıca değerlendirilmesi istendi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Son Dakika

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