Hastanede Ameliyat Olan TIR Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Hastanede Ameliyat Olan TIR Şoförü Hayatını Kaybetti

Hastanede Ameliyat Olan TIR Şoförü Hayatını Kaybetti
06.07.2025 11:19
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Mardin'de ameliyat sonrası hayatını kaybeden TIR şoförü için aile, hastaneye ihmal suçlamasında bulundu.

MARDİN'de TIR şoförü Engin Acar (30), sol kalça kemiğindeki şikayetle başvurduğu özel hastanede ameliyat olduktan 4 saat sonra hayatını kaybetti. Ailesi, ihmaller zinciri yaşandığını iddia ederek hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu. Hastane yetkilileri ise ölümün ameliyatla ilgisi olmadığını, kesin sonucun otopsiyle belli olacağını söyledi.

Kentte yaşayan 3 çocuk babası TIR şoförü Engin Acar, sol kalça kemiğindeki ağrı ve kireçlenme şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edildi. 30 Haziran'da gerçekleşen ameliyattan 4 saat sonra Acar, fenalaşarak hayatını kaybetti. Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde toprağa verilen Engin Acar'ın ölümü üzerine ailesi, hastaneyi ve sağlık personelini ihmalle suçlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Ailenin iddiasına göre, ameliyattan sonra vücudunda anormal şişme ve soğuk terleme olan Acar'ın bilinç dışı hareketler yaptığı görüldü. Aile, durumun hemşirelere bildirilmesine rağmen müdahalede geç kalındığı öne sürdü. Hastane yetkilileri ise ölümün ameliyatla bağlantılı olmadığını, kesin sonucun otopsi raporuyla ortaya çıkacağını açıkladı.

'AMELİYATTAN SONRA VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI'

Engin Acar'ın ağabeyi Mesut Acar, kardeşinin sol bacağında ağrı şikayeti ve kireçlenme teşhisiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Özel hastanede çekilen röntgen ve MR sonrası doktorlar ameliyat olunması gerektiğini, ikinci evrede olduğu ve bir sonraki evrede protez takılması gerekeceği söylendi. Ameliyat ücreti alındı, işlemler yapıldı. Cuma günü ücret yatırdık, 30 Haziran günü ameliyat için randevu verildi. Ameliyata alındı. 'Ameliyattan 45 dakika sonra su içebilirsiniz, 2 saat sonra yemek yiyebilirsiniz' denildi. Kardeşime 1 saat sonra su verildi, 3 saat sonra da birkaç lokma yemek aldıktan sonra kusmaya başladı. Durumu hemşireye bildirdik, 'Normaldir, rahatlamıştır' denildi. O sırada vücudu buz gibi oldu. Soğuk ter attı, vücudu şişmeye başladı. Kafasını duvara vurmaya, saçlarını yolmaya başladı" diye konuştu.

'4 SAAT ÇIRPINDI, SONUNDA KAYBETTİK'

Kardeşinin ameliyattan sonra hastanede 4 saat boyunca büyük acı çektiğini söyleyen Acar, "Ağzından ve burnundan kanlı kusmuk geldi ve sonra da orada vefat etti. Vefat ettikten yarım saat sonra doktoru geldi ve 2 saat boyunca kalp masajı yapıldı ama döndüremediler. 4-5 saat boyunca hemşirelere yaptığımız çağrılar, hastanenin güvenlik kameralarında kayıtlıdır. O süre zarfından kaç kere gidip gelindi, hemşirenin kaç defa geldiği görülüyor. Hastanede ihmaller zinciri yaşandı. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

Savcılığa şikayette bulunduklarını söyleyen Mesut Acar, "Otopsi talebinde bulunduk. Biz aile olarak hastaneden, personelden ve onu ameliyat eden doktordan şikayetçiyiz. Hem savcılığa hem de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184'ü de arayarak suç duyurumuzu yaptık. Benim kardeşim, yasal zeminde katledildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Hastanede Ameliyat Olan TIR Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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