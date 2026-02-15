Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi

Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi
15.02.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ve karar destek sistemleri, nadir hastalıklarda erken teşhisi kolaylaştırıyor.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yapay zeka ve karar destek sistemlerinin, hematolojik nadir hastalıklarda erken teşhis için kıymetli olduğunu belirterek, "Nadir hastalıkların bir çoğunun altında genetik, immünolojik ve hücresel bozukluklar yatmakta. Bunların erken teşhisi ise yapay zeka veya karar destek sistemleriyle kolaylaşmaktadır." dedi.

9. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, "Erken Tanı Hayat Kurtarır" temasıyla KKTC'de gerçekleştiriliyor.

Kongrede, lenf bezi, kan ve kemik iliği kanseri gibi hematolojik kanserlerdeki son gelişmelerin yanı sıra iyi huylu hematolojik hastalıklara yeni yaklaşımlar, alanında uzman bilim insanlarınca ele alındı.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinin ev sahipliğini yaptığı kongreye, yaklaşık 300 bilim insanı katıldı ve hematoloji ile nadir hastalıklar alanında 50'den fazla bilimsel oturum yapıldı.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baştürk, Genel Sekreter Doç. Dr. Bahar Uncu Ulu ve Dernek üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt açıklamalarda bulundu.

Nadir hastalıklarda erken tanının önemine işaret eden Altuntaş, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nün toplumda farkındalığın artırılması açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Fevzi Altuntaş, dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin nadir hastalıklarla yaşadığını, tanımlanmış 7 binden fazla nadir hastalık bulunduğunu ve bunların önemli bir kısmının çocukluk çağında ortaya çıktığını kaydetti.

Dünya çapında her yıl yaklaşık 1,3 milyon yeni hematolojik kanser vakası görüldüğünü, 700 binden fazla kişinin ise hematolojik maligniteler nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Altuntaş, en kritik sorunun tanı gecikmesi olduğunu, tanı gecikmesinin yalnızca tıbbi değil, psikososyal ve ekonomik açıdan da ağır yük oluşturduğunu söyledi.

Altuntaş, bu hastalıkların yaklaşık yüzde 5-7'sinin hematolojik kökenli olduğunu, uluslararası verilere göre nadir hematolojik hastalıklarda doğru tanıya ulaşma süresinin ortalama 5-7 yılı bulabildiğini ifade etti.

Bilimsel gelişmelerin nadir hastalıkların seyrini değiştirdiğine işaret eden Altuntaş, kongrede erken tanı algoritmaları, ileri genetik analiz yöntemleri, genomik taramalar, ileri immünolojik testler, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler ve hücresel tedavi platformlarının çok disiplinli bir çerçevede ele alındığını anlattı.

Altuntaş, genetik tedavilerle birçok nadir hastalıkta önemli mesafe katedildiğini belirterek, hematoloji, genetik, immünoloji ve patoloji başta olmak üzere farklı disiplinlerin birlikte çalışmasının, nadir hastalık yönetiminde bütüncül ve entegre bir modelin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

"Nadir hastalıkların imzasını çıkarıyoruz"

Türkiye'nin hematolojik kanserlerin tanı ve tedavisinde Batı Avrupa standartlarını yakaladığına, bazı alanlarda ise bu seviyeyi aştığına dikkati çeken Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gelişmiş kemik iliği nakli altyapısı, artan genetik test kapasitesi, klinik araştırma ağı ve akademik birikimiyle nadir hematolojik hastalıklar alanında bölgesel bir referans merkez olabilecek potansiyele sahiptir. Yapay zeka ve karar destek sistemleri, hematolojik nadir hastalıklarda erken teşhis için son derece kıymetli. Nadir hastalıkların bir çoğunun altında genetik, immünolojik ve hücresel bozukluklar yatmakta. Bunların erken teşhisi ise yapay zeka veya karar destek sistemleriyle kolaylaşmaktadır."

Tanı algoritmalarının standardizasyonu sağlayarak ve erken dönemde uyarıcı sistemlerin devreye girmesiyle birlikte erken teşhisine katkı sağlıyorlar. Yapay zeka, teknoloji, karar destek sistemleri ile nadir hastalıkların imzasını çıkarıyoruz. Bu şekilde, genetik, immünolojik ve hücresel bozukluğa uygun şekilde bireyselleştirilmiş tedavi algoritmalarını sunabiliyoruz."

Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. Bahar Uncu Ulu da kongrenin, bilimsel bilginin doğrudan hasta bakımına dönüşmesini hedefleyen, hasta odaklı ve kanıta dayalı yaklaşımın güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ulu, olgu temelli interaktif oturumlarda, gerçek vakalar üzerinden canlı tartışmalar yürütüldüğünü, tanısal ikilemler, tedavi karar noktaları ve komplikasyon yönetimi gibi günlük pratiğin en kritik başlıklarının değerlendirildiğini aktardı.

Kongrede, hücresel ve yenilikçi tedavilere de özel yer verildiğini belirten Ulu "Günümüzde hematoloji, klasik kemoterapi döneminden çıkarak bağışıklık sistemini yeniden tasarladığımız bir çağa girmiştir. CAR-T hücre tedavileri, bispesifik antikorlar ve yeni nesil immünoterapiler artık yalnızca araştırma alanı değil, klinik pratiğin bir parçasıdır." dedi.

"Hücreler laboratuvar ortamında yeniden programlanıyor"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baştürk de nadir hematolojik hastalıkların artık çözümü sınırlı tablolar olmaktan çıktığını, genetik bilim, hücresel tedaviler, hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve yapay zeka destekli yaklaşımlar sayesinde bu hastalıkların her geçen gün daha etkin ve kişiselleştirilmiş şekilde yönetilebildiğini söyledi.

Bir dönem yalnızca destek tedavilerle izlenen birçok hastalıkta artık hastalığın seyrini değiştiren, hatta küratif potansiyel taşıyan tedavilerden söz edilebildiğini dile getiren Baştürk, şöyle devam etti:

"Tanı ve tedavi süreçlerinde yapay zeka destekli sistemler giderek daha fazla kullanılmaktadır. Dijital patoloji ve veri analizi yöntemleri sayesinde hastalıkların daha erken ve doğru tanınması, tedaviye yanıtın önceden tahmin edilmesi ve kişiye özel yaklaşımların geliştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu teknolojiler, hematolojinin geleceğini şekillendiren önemli araçlar arasında yer almaktadır."

Dernek üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden birinin, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak, kansere karşı güçlendirilmesi olduğunu, CAR-T olarak bilinen bu hücresel tedavilerin özellikle diğer tedavilere dirençli hastalarda dahi kalıcı yanıtlar sağlayabildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Ekin Mert Daymaz’dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler! 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
10:08
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
10:00
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4’ü polis 6 kişi yaralandı
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
08:41
Milyonları ilgilendiriyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
07:52
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:54:51. #7.11#
SON DAKİKA: Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.