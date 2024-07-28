Hepatit Testi Yaptırma Çağrısı - Son Dakika
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Sağlık
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Hepatit Testi Yaptırma Çağrısı

Hepatit Testi Yaptırma Çağrısı

Sağlık makamları ve yardım kuruluşları daha çok sayıda insanın hepatit testi yaptırması çağrısında bulunuyor, çünkü milyonlarca kişi farkında olmadan hastalığı taşıyor.

28.07.2024 11:38
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Sağlık makamları ve yardım kuruluşları daha çok sayıda insanın hepatit testi yaptırması çağrısında bulunuyor, çünkü milyonlarca kişi farkında olmadan hastalığı taşıyor.

28 Temmuz'daki Dünya Hepatit Günü için gönderdikleri başlıca mesaj bu.

Hepatit dünya genelinde bir milyondan fazla ölümden sorumlu ve bu sayı son yıllarda artıyor.

Hepatit ne ve neden bu kadar ölümcül?

Hepatit genelde bir viral enfeksiyonun yol açtığı karaciğerde enflamasyor.

Karaciğer kanserine, yetmezliğine ve çok sayıda başka karaciğer hastalığına neden olabiliyor.

Virüsün A'dan E'ye kadar değişen beş farklı çeşiti var.

Hepatit B ve C en çok zarar vereni. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde her yıl 1,3 milyon kişinin bu virüsün yol açtığı hastalıklar nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor. Bu, her 30 saniyede bir Hepatit kaynaklı bir ölüm anlamına geliyor.

Hepatit ne kadar yaygın?

WHO, dünya genelinde 250 milyon kişinin kronik Hepatit B, 50 milyon kişinin de kronik Hepatit C hastası olduğunu tahmin ediyor. Kuruluş her yıl 2 milyondan fazla yeni vakanın eklendiğini söylüyor.

WHO'ya göre Hepatit B:

WHO, Hepatit B'nin dünya genelinde her yıl 20 milyon kişiye bulaştığını ve 2015'te 44 bin ölüme yol açtığını belirtiyor. En çok da Güney ve Doğu Asya'da yaygın.

Hepatite nasıl yakalanılıyor?

Hepatit A çoğunlukla dışkıyla kirlenmiş gıda tüketmekten veya su içmekten ve enfekte biriyle doğrudan temasla geçiyor.

Hijyen koşullarının kötü olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde daha sık görülüyor.

Belirtileri kısa sürede ortadan kayboluyor ve neredeyse herkes iyileşiyor. Ancak ölümcül düzeyde karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor.

Hepatit A salgını kirli su ve gıda olan yerlerde ortaya çıkıyor. Örneğin, 1998'de Çin'in Şangay kentinde 300 bin kişiye hastalık bulaşmıştı.

Hepatit B çoğunlukla :

Hepatit C ve D de iğne ve şırınga paylaşımı gibi yollarla enfekte kanla, ya da enfekte kanın nakledilmesiyle geçiyor.

Sadece Hepatit B olanlar Hepatit D'ye yakalanabiliyor ve bu, kronik Hepatit B olanların % 5'ini etkiliyor. Bu da özellikle yoğun bir enfeksiyona yol açıyor.

Hepatit E kirli su ve gıda tüketimiyle geçiyor. En çok Güney ve Doğu Asya'da görülüyor ve ayrıca özellikle hamile kadınlar için zararlı olabiliyor.

Hepatit olduğunuzu nasıl anlarsınız?

WHO'ya göre hepatit belirtileri arasında şunlar olabiliyor;

Ancak hepatit geçiren birçok kişide sadece hafif belirtiler görülüyor ya da hiç belirti göstermeyebiliyor.

WHO'nun 2022'de yayımladığı son verilere göre dünya genelindeki Hepatit B hastalarının sadece % 13'ü, kronik Hepatit C hastalarının ise sadece % 36'sına teşhis konulabildi.

Tehlike, farkında olmadan enfeksiyonu başkalarına geçirebilmeleri. WHO ve tıbbi yardım kuruluşları işte bu nedenle daha çok sayıda insanın test edilmesi çağrısı yapıyor.

Hepatit testleri nasıl yapılıyor ve tedaviler ne?

Hepatit A, B ve C testleri için aile hekiminize ve bir cinsel sağlık kliniğine başvurabilirsiniz.

Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok. Ancak enfekte olanların çoğu çabuk iyileşiyor ve bağışıklık geliştiriyor.

Kronik Hepatit B ve C ise antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor ve bu da siroza evrilmesini ve karaciğer kanserine yakalanma riskini azaltıyor.

Hepatit A ve B'ye yakalanılmasını önleyen ilaçlar var. Bebekler doğar doğmaz yapılan Hepatit B aşısı, hastalığın anneden çocuğa geçmesini önlüyor ve aynı zamanda Hepatit D'ye karşı da koruyabiliyor.

Hepatit C'ye karşı geliştirilmiş bir aşı yok ve Hepatit E aşıları ise şu anda yaygın değil.

Hepatite yakalanmaktan nasıl kaçınabiliriz?

WHO'ya göre Hepatit A'dan aşağıdaki önlemlerle kaçınılmalı;

WHO'ya göre Hepatit B, C ve D'den kaçınma yolları da şöyle;

Hepatitis E'den düzgün hijyenle korunmak mümkün aynı zamanda hayvan karaciğerini, özellikle domuz ciğerini, yemeden önce iyice pişirmek gerekiyor.

Sağlık makamları hepatiti yok etmek için neler yapıyor?

WHO, 2030 itibarıyla Hepatit B ve C'ye yakalananların sayısını % 90 ve bu hastalıklardan ölenlerin sayısını % 65 oranında azaltmak istediğini söylüyor.

Ancak kuruluşa göre hepatit virüsleri kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor. WHO yüz milyonlarca kişinin hala hepatit testlerine erişimde zorlandığını ve dünya genelindeki ülkelerin sadece % 60 kadarının bedava ya da sübvanse edilmiş hepatit testi imkanı sağladığını belirtiyor.

Afrika ülkelerinin ise sadece üçte birinin bunu yaptığı kaydediliyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık Hepatit Testi Yaptırma Çağrısı - Son Dakika

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