İç Hastalıkları Uzmanı, bağışıklık için tek besin veya takviyenin yetmediğini söyledi - Son Dakika
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İç Hastalıkları Uzmanı, bağışıklık için tek besin veya takviyenin yetmediğini söyledi

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İç Hastalıkları Uzmanı, bağışıklık için tek besin veya takviyenin yetmediğini söyledi
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İç Hastalıkları Uzmanı, bağışıklık için tek besin veya takviyenin yeterli olmadığını söyledi. Sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının sık görülebileceğini belirten uzman, dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli fiziksel aktivite ve sıvı tüketimini önerdi.

SONBAHAR ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görülebildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Kurt, bağışıklık sistemini desteklemek için dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek, "Bağışıklık sistemini kısa sürede güçlendirecek tek bir besin veya takviye bulunmuyor. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturmak en doğru yaklaşımdır" dedi.

Havaların serinlemesiyle hava sıcaklığı ve nemdeki değişikliklerin solunum yollarının savunma mekanizmalarını etkileyebildiğini dile getiren Medical Park Göztepe Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Kurt, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artmasının da enfeksiyonların bulaşma riskini artırabildiğini belirtti. Uzm. Dr. Kurt, sonbahar aylarında bağışıklığı desteklemek için günlük yaşam alışkanlıklarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

'KAPALI ORTAMLARDA BULAŞ RİSKİ ARTIYOR'

Kapalı ortamlarda dikkat edilmesi gerektiğine değinen Uzm. Dr. Kurt, "Sonbaharda okulların açılması, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve toplu taşıma kullanımı insanlar arasındaki yakın teması artırıyor. Havalandırmanın yetersiz olduğu ortamlarda virüslerin bulaşma riski de artabiliyor. Bu nedenle kapalı ortamların düzenli havalandırılması, temizlik ve el hijyenine dikkat edilmesi, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnun kapatılması ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması önem taşıyor" diye konuştu.

'DENGELİ BESLENME BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR'

Bağışıklık sistemini desteklemek için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Kurt, "Sebze ve meyveler, baklagiller, tam tahıllar, süt ve süt ürünleri, yumurta, et, balık, tavuk ve kuruyemişler dengeli bir beslenme düzeninde yer alabilir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yapısında proteinlerin önemli bir yeri bulunuyor. Bu nedenle günlük protein ihtiyacının karşılanmasına ve kısıtlayıcı diyetlerden kaçınılmasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

'VİTAMİN VE MİNERALLER BİLİNÇSİZCE KULLANILMAMALI'

Demir, C, D vitamini, çinko ve iyot gibi besin ögelerinin eksikliğinin bağışıklık yanıtını olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Kurt, "Ancak eksikliği bulunmayan herkesin bu vitamin ve mineralleri takviye olarak kullanması gerektiği anlamına gelmez. Eksiklikler hekim kontrolünde belirlenmeli ve gerekli durumlarda uygun tedavi planlanmalıdır. Özellikle yüksek dozlarda ve uzun süre bilinçsiz takviye kullanımından kaçınılmalıdır" dedi.

'YETERLİ SIVI TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Sıvı tüketimimin ihmal edilmemesi gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Kurt, "Havaların soğumasıyla birlikte susuzluk hissi azalabilir ve kişi farkında olmadan daha az sıvı tüketebilir. Yeterli su tüketimi vücut fonksiyonlarının sürdürülmesi açısından önemlidir ancak ihtiyaçtan fazla su içmenin ek bir fayda sağladığını gösteren yeterli kanıt bulunmamaktadır. Sıvı ihtiyacı yaş, fiziksel aktivite, gebelik ve emzirme durumu ile mevcut hastalıklara göre değişebilir. Böbrek veya kalp yetmezliği gibi bazı durumlarda sıvı kısıtlaması gerekebileceğinden, kişinin ihtiyacı hekim tarafından değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.

'DÜZENLİ UYKU VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ'

Uzm. Dr. Kurt, "Yeterli ve düzenli uyku, vücudun sağlıklı işleyişi ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonları açısından önemlidir. Yetişkinlerde ortalama 7 saat gece uykusu önerilebilir. Her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak, gün içerisinde gün ışığından yararlanmak ve akşam saatlerinde kafein ile ekran kullanımını azaltmak uyku düzeninin korunmasına yardımcı olabilir. Düzenli fiziksel aktivite de genel vücut sağlığını destekler. Sağlıklı yetişkinlerde haftada 150 dakika aerobik egzersizin yanı sıra haftada iki gün direnç egzersizleri yapılabilir" dedi.

'RİSK GRUBUNDAKİLER DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Risk altında olan bireylere değinen Uzm. Dr. Kurt, "İleri yaştaki kişiler ile diyabet, kalp-damar hastalığı, astım ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir. Bu kişilerin temas ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmeleri, grip ve pnömokok gibi aşılar konusunda ise hekimleriyle görüşmeleri önemlidir. Kronik hastalığı bulunan kişiler düzenli tedavilerini aksatmamalı; nefes darlığı, ateş, balgam veya ishal gibi yeni şikayetler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden hekimlerine başvurmalıdır" diye konuştu.

Uzm. Dr. Fatma Kurt, "Bağışıklığı desteklemek için tek bir besine veya takviyeye odaklanmak yerine dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli fiziksel aktivite, yeterli sıvı tüketimi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve bilinçsiz takviye kullanımından kaçınmak da sağlıklı yaşam açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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