İsmihan Özdemir'in Başarılı Kilo Verme Süreci - Son Dakika
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İsmihan Özdemir'in Başarılı Kilo Verme Süreci

İsmihan Özdemir\'in Başarılı Kilo Verme Süreci
06.06.2026 10:06
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Antalya'da diyetisyen yardımıyla 1 yılda 26 kilo veren İsmihan Özdemir, düzenli beslenmeyi öğrendi.

ANTALYA'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki beslenme danışmanlığına başvuran İsmihan Özdemir (56), 1 yılda 121 kilodan 95 kiloya düştü. Özdemir'in programını düzenleyen diyetisyen Ömer Akıdan, "Diyetisyenlerin görevi; sadece kilo verdirmek değildir, sağlıklı yaşamayı da öğretiyoruz. Hızlı kilo verme isteğiyle yapılan bilinçsiz diyetler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Antalya Konyaaltı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran İsmihan Özdemir, 1 yıllık süreçte 26 kilo verdi. Diyetisyen Ömer Akıdan'ın takibinde düzenli beslenme ve su tüketimi alışkanlığı kazanan Özdemir, sürecin sonunda 121 kilodan 95 kiloya düştü. Diyetisyene başvurmadan önce çeşitli diyetler uygulayan ancak kilo veremediğini söyleyen Özdemir, diyetisyen yardımıyla kilo vermeye başladığını kaydetti.

'DÜZENLİ BESLENMEYİ ÖĞRENDİM'

1 yıldır diyetisyen desteği aldığını kaydeden İsmihan Özdemir, "Daha önce de farklı dönemlerde destek almıştım ancak bu son 1 yıl benim için en başarılı dönem oldu. Diyetisyenim Ömer Bey ile tanıştım. Sonuçta obezite bir hastalık. Biz çoğu zaman bunu sadece 'şişmanlık' olarak görüyoruz ama bu süreçte insanların daha fazla desteğe ihtiyacı oluyor. 1 yılda 26 kilo verdim. Diyete 121 kilo ile başlamıştım. Şu anda 95 kiloyum. Düzenli beslenmeyi öğrendim. Öğünlerimde neyi, ne kadar tüketmem gerektiğini öğrendim. Düzenli su içme alışkanlığı kazandım. Bazen iki-üç gün boyunca neredeyse hiç su içmediğim olurdu. Şimdi ise günlük 3-4 litre su tüketiyorum ve bunu düzenli hale getirdim. Kısacası, diyetisyenimin desteği ile sağlıklı yaşam ve beslenmeyi öğrendim" dedi.

'70 KİLOYA KADAR KİLO VEREN DANIŞANLARIMIZ OLDU'

14 yıllık diyetisyen Ömer Akıdan ise kişilerin diyetisyen desteği almadan sanal medya ve internetten uyguladıkları diyetlerin olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkati çekti. Diyetisyen Akıdan, "Amacımız; yalnızca kişilere kilo verdirmek değil; kilolarını koruyabilecekleri sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmalarına yardımcı olmak. Mesleğimi yaklaşık 14 yıldır yapıyorum. Bu süreçte 50, 60 hatta 70 kiloya kadar sağlıklı şekilde kilo veren danışanlarımız oldu. Buraya gelen birçok danışanımız daha önce çok katı diyetler uygulayarak kısa sürede 10-15 kilo vermiş, sonrasında bu kiloları fazlasıyla geri almış olabiliyor. Amacımız; kilo kaybının yanı sıra, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıklardan da bireyleri korumak. Biz burada yalnızca beslenme planı hazırlamıyoruz. Davranış değişikliği üzerinde de çalışıyoruz. Çünkü kişiler sadece harcadıklarından fazla yedikleri için kilo almaz. Bunun altında, duygusal yeme davranışları ya da yetersiz fiziksel aktivite gibi pek çok etken bulunabilir" diye konuştu.

'HER BİREYİN İHTİYACI FARKLI'

Diyetisyenlere duyulan ihtiyacın giderek arttığına dikkati çeken Akıdan, "Özellikle obezite oranlarının yükseldiği bir dönemde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem taşıyor. Diyetisyenlerin görevi; sadece kilo verdirmek değil, sağlıklı yaşamayı öğretiyoruz. İnternette veya sosyal medyada 'diyet' kelimesini arattığınızda milyonlarca farklı öneriyle karşılaşabiliyorsunuz. Ancak bu uygulamaların sağlıklı olup olmadığı konusunda çoğu kişinin yeterli bilgisi bulunmuyor. Hızlı kilo verme isteğiyle yapılan bilinçsiz diyetler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kas kayıpları, böbrek ve karaciğer problemleri, hormonal bozukluklar ve tiroit rahatsızlıkları bunlardan sadece bazıları. İnternet ortamında veya sosyal medyada karşılaşılan diyet programları bilinçsiz şekilde uygulanmamalı. Her bireyin sağlık durumu, yaşam tarzı ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle sağlıklı beslenme konusunda mutlaka bir diyetisyenden destek alınmalı. Bilinçsiz uygulanan diyetler, geri dönüşü zor sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Diyetisyen, Antalya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İsmihan Özdemir'in Başarılı Kilo Verme Süreci - Son Dakika

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