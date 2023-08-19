İstanbul'da bıçak parası alan doktor tutuklandı! Ameliyatlar için tarife belirlemiş

Devlet hastanesinde bıçak parası isteyen doktor tutuklandı! Bir de tarife belirlemiş

İstanbul'da bir devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası istediği iddia edilen doktor B.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Tutuklanan doktorun kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği öğrenildi.

"PARA VERMEYEN HASTALARIN AMELİYATLARINA GİRMEDİ" İDDİASI

Bir hasta yakını, İstanbul'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktor B.E. hakkında şikayette bulundu. Doktorun, para vermeyi reddeden hastaların ameliyatlarına girmediği, asistanlarını ameliyata soktuğu iddia edildi. İstanbul Mali Şube polisi tarafından doktor görev yaptığı hastanede gözaltına alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

BAŞKASINA AİT TELEFON HATTI KULLANMIŞ

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı tespit edildi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

BIÇAK PARASI İÇİN TARİFE BELİRLEMİŞ

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği öğrenildi.

BİR HASTA YAKINI AMELİYAT İÇİN TRAKTÖRÜNÜ SATMIŞ

Mağdur bir hasta yakını verdiği ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını ifade ederek, "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım" dedi.

ODASI DİDİK DİDİK ARANDI

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde edildiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu. Doktor B.E., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.