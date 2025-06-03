İyot Eksikliği Zihinsel Gelişimi Etkileyebilir

FAZLA iyot tüketiminin bazı tiroit hastalıklarını tetikleyebileceğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, "İyot eksikliğinin yalnızca erişkinleri değil, çocukları da etkiliyor. İyot eksikliği özellikle gebelik döneminde önemli sorunlara neden olabilir. Annenin yeterli iyot almaması, bebeğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu durum çocuğun ileriki yaşlarında IQ düşüklüğü ve öğrenme güçlüğü gibi kalıcı sorunlarla karşılaşmasına yol açabilir" dedi.

İyot, tiroit hormonlarının üretimi için hayati önem taşıyan bir elementtir. Bu hormonlar, kalp atımından bağırsak hareketlerine, saç büyümesinden çocuk gelişimine kadar vücuttaki birçok temel işlevi düzenliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, tiroit hormonlarının sağlıklı çalışabilmesi için iyotun çok önemli bir mineral olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Kılıçlı, iyot eksikliğinin sadece guatr gibi bez büyümelerine yol açmakla kalmayıp, hormon yetersizliklerine de neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle gebelik döneminde annenin yeterli iyot alamamasının, çocukta kalıcı zeka geriliğine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

'İYOT EKSİKLİĞİ ZİHİNSEL GELİŞİMİ ENGELLEYEBİLİR'

İyot eksikliğinin yalnızca erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten Prof. Dr. Kılıçlı, "İyot eksikliği özellikle gebelik döneminde önemli sorunlara neden olabilir. Annenin yeterli iyot almaması, bebeğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu durum çocuğun ileriki yaşlarında IQ düşüklüğü ve öğrenme güçlüğü gibi kalıcı sorunlarla karşılaşmasına yol açabilir" dedi.

'FAZLA İYOT TÜKETİMİ DE TEHLİKELİ OLABİLİR'

İyotun eksikliği kadar fazlalığının da zararlı olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçlı, "Fazla iyot alımı, özellikle bazı tiroit hastalıklarını tetikleyebilir. Haşimato hastalığında fazla iyot, hormon üretimini daha da baskılayarak eksikliği derinleştirebilir. Graves hastalığında ise iyot fazlalığı, hormonun daha fazla salgılanmasına neden olabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

'İYOT İÇEREN BESİNLERLE DOĞAL YOLDAN ALINABİLİR'

İyotun doğal yollarla da alınabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıçlı, "İyot açısından en zengin kaynaklar deniz ürünleridir. Bunun yanında iyotlu tuzlar da önemli bir kaynaktır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın da uygulamaları sayesinde tuzlara belli oranlarda iyot eklenmektedir. Ancak bazı hastalıklar nedeniyle iyotsuz tuz kullanılması gereken bireyler de olabilir. Bu nedenle bireylerin mutlaka hekim önerisi doğrultusunda hareket etmesi gerekir" dedi.

'GEBELİKTE İYOT TAKVİYESİ GEREKEBİLİR'

Gebelik döneminde iyot ihtiyacının arttığını ifade eden Prof. Dr. Kılıçlı, "Hamile bireylerin yeterli iyot alması, hem anne sağlığı hem de bebeğin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemde hekim kontrolünde gerekirse iyot takviyesi yapılabilir. İdrardaki iyot seviyesine bakılarak eksiklik saptanabilir ve buna göre tedavi planlanabilir" diye konuştu.