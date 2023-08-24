Sessizce sokulan fare, kaldırımda oturan kadını hastanelik etti - Son Dakika

Sessizce sokulan fare, kaldırımda oturan kadını hastanelik etti

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:52

İzmir'de kaldırımda oturan 75 yaşındaki Cennet Sarı'yı fare ısırdı. O anlar kameralara yansırken yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korkuyu anlatan Sarı, "Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fare tarafından ısırılan yaşlı kadın hastanelik olurken, farenin kadını ısırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PANİĞE KAPILDI

Dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi'nde kaldırımda oturmakta olan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü. Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı. Can havliyle bulunduğu yerden ayağa kalkan ve kendisini ısıran canlının fare olduğunu görerek paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken, Sarı'nın fare tarafından ısırıldığı ve yaşadığı panik anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de Fare Tarafından Isırılan Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu

"KORKMA BİR ŞEY OLMAZ" DEMİŞLER

Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine Tetanoz Aşısı vurulan Cennet Sarı, yaşadığı korkunç olaya ilişkin, "Sabah saat 09.00'da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, bende kapının önünde kaldırıma oturdum. Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu. Bende kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, 'Korkma bir şey olmaz' dediler" dedi.

İzmir'de Fare Tarafından Isırılan Yaşlı Kadın Hastanelik Oldu

"MAHALLEMİZDE GECELERİ FARELER GÖRÜYORUZ"

Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise "Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum. Balkona çıkıp baktığımda Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. 'Ayşe beni fare ısırdı' diye bağırdı, bende hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sessizce sokulan fare, kaldırımda oturan kadını hastanelik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sessizce sokulan fare, kaldırımda oturan kadını hastanelik etti - Son Dakika
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