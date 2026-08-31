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Kalp Krizi Riskine Dikkat!

Kalp Krizi Riskine Dikkat!
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CEM Yılmaz'ın kalp krizi, belirtiler ve ani müdahalenin önemini gündeme getirdi. Risk faktörlerine dikkat!

CEM Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi, kalp damar hastalıklarının belirtilerini ve risk faktörlerini yeniden gündeme taşıdı. Kalp krizi bazı kişilerde hiçbir ön belirti vermeden aniden ortaya çıkabilirken, göğüste sıkışma, nefes darlığı, terleme ve farklı bölgelere yayılan ağrılar önemli uyarı işaretleri olabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, kalp krizinin ani gelişebileceğine dikkat çekerek, "Ani kalp krizinde damarın mümkün olduğunca ilk 1-2 saat içerisinde açılması gerekiyor. Bu süre geçerse hayati risk ve ölüm riski çok artıyor" dedi.

Kalp krizinde özellikle ilk saatlerde tıbbi müdahalenin büyük önem taşıdığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

'KALP KRİZİNDE İLK 1-2 SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının dünyada en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, Türkiye'de kalp krizlerinin özellikle 50-55 yaş grubunda sık görüldüğünü söyledi. Erkeklerin kalp krizi açısından daha yüksek risk taşıdığını, kadınlarda ise kalp damar hastalıklarının daha ağır seyredebildiğini belirten Doç. Dr. Selçuk, "Kalbin ön tarafını besleyen ana damarlardan birinin tıkanması ciddi bir kalp krizine yol açabiliyor. Ani kalp krizinde damarın mümkün olduğunca ilk 1-2 saat içerisinde açılması gerekiyor. Bu süre geçerse hayati risk ve ölüm riski çok artıyor" ifadelerini kullandı.

'KALP KRİZİ HİÇBİR BELİRTİ VERMEDEN DE GELİŞEBİLİYOR'

Kalp krizinin her zaman önceden belirti vermediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bazı hastaların kriz öncesinde hiçbir şikayet yaşamayabildiğini söyledi. Düzenli kontrollerin ise riskli damarların önceden tespit edilmesine imkan sağlayabileceğini aktaran Doç. Dr. Selçuk, "Bazı hastalarımız kendilerini çok iyi takip ediyor, check-up'larını ve düzenli kontrollerini yaptırıyor. Bu kişilerde kalp krizi geçirme ihtimali olan damarları önceden saptayıp müdahale edebiliyoruz" dedi.

'KULAK MEMESİNDEKİ ÇİZGİ KALP KRİZİ BELİRTİSİ DEĞİL'

Kulak memesindeki çizginin kalp krizi belirtisi olduğu yönündeki bilgilerin de doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bunun tıp literatüründe 'Frank işareti' olarak bilindiğini söyledi. Doç. Dr. Selçuk, "Tek başına kalp krizinin bir göstergesi değildir. Damar kireçlenmesinin dolaylı bir belirtisi olabileceği söyleniyor ancak sadece kulak mememize bakarak kalp damar tıkanıklığı riskimizin yüksek olduğunu söylememiz mümkün değil. Kalp krizi riskini ortaya koymak için çok daha net analizler yapıyoruz" diye konuştu.

'SİGARA, DİYABET VE STRES ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ'

Kalp damar sağlığında genetik yatkınlığın önemli bir risk faktörü olduğunu ancak değiştirilebilir risklerin de bulunduğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, sigaranın kalp krizi, bacak damar tıkanıklıkları ve inmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Diyabet hastalarında kalp krizinin belirtilerinin daha farklı seyredebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk, stresli ve hareketsiz yaşamın da günümüzde giderek daha önemli risk faktörleri haline geldiğini belirtti. Ailesinde kalp krizi, stent veya bypass öyküsü bulunan kişilerin özellikle 45 yaşından sonra düzenli kontrollerini yaptırması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Selçuk, tansiyon ve kolesterol değerlerinin de kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

'GÖĞSÜNÜZÜN ÜZERİNE BİRİ OTURUYOR GİBİYSE DİKKAT'

Kalp krizinin en tipik belirtisinin göğüste sıkışma ve baskı hissi olduğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, "Kalp damar tıkanıklıklarında ağrı daha çok sıkışma tarzındadır. Sanki göğsünüzün üzerine biri oturuyormuş gibi bir his, ter basması, kola, çeneye veya kulağa doğru yayılan ağrı eşlik edebilir" dedi.

Her göğüs ağrısının kalp krizi anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, batıcı veya bıçak saplanır tarzındaki ağrıların farklı nedenlere bağlı olabileceğini aktardı. Kalp krizinin bazen göğüs ağrısı yerine mide ağrısı, bulantı-kusma veya tansiyon değişiklikleriyle de ortaya çıkabileceğini belirten Doç. Dr. Selçuk, ani başlayan şiddetli göğüs ya da sırtta yırtılır tarzda ağrıların ise aort yırtılması veya pulmoneremboli gibi farklı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Selçuk, şüpheli belirtilerin ortaya çıkması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Cem Yılmaz, Kalp Krizi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Krizi Riskine Dikkat! - Son Dakika

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