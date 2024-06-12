Kanser Tedavisinde Baş Döndürücü Gelişmeler Yaşanıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kanser Tedavisinde Baş Döndürücü Gelişmeler Yaşanıyor

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Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı. Hematolojik kanserlerde başarı oranlarının arttığını belirten Altuntaş, lösemi, lenfoma ve myeloma gibi kanserlerde büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Ayrıca, akciğer kanseri tedavisine yönelik yapılan bir çalışmanın sonuçları da paylaşıldı ve immünoterapinin tekrarlama riskini azalttığı ortaya çıktı.

12.06.2024 17:25
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DÜNYA Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Lösemi, lenfoma, myeloma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları inanılmaz düzeyde arttı" dedi.

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Ankara Onkoloji ve Hematoloji Derneği (AHOD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin ve Dernek Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Öztürk Ateş'in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının bildiriler sunduğu Amerikan Kanser Kongresi'nde (ASCO 2024) ele alınan, kanser hastalığının tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı. Altuntaş, kongrenin bu yılki ana temasının 'kanser yönetimi' olduğunu belirterek, "Artık önümüzdeki süreçte sadece kanser tedavisi değil, kanser yönetimine odaklanmalıyız. Hastanın, hastalığın önlenmesinden yas danışmanlığına kadar bütün bir sürecinin her aşamasını geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisinin dünyada başka bir yöne gittiğini, artık sadece hastasının tedavisinin değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin de ön planda tutulduğu yeni bir yaklaşım benimsendiğini anlatan Altuntaş, "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Lösemi, lenfoma ve myeloma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları inanılmaz düzeyde arttı. KML hastaları, akranlarıyla benzer yaşam oranına sahip duruma geldi. Lenfoma yanıt oranları yüzde 90'lara yaklaşırken, myeloma kronik bir hastalık haline geldi. Korunma, tanı ve tedavideki gelişmeler baş döndürücü hızda ilerliyor. Devam eden araştırmalar önümüzdeki yıllarda pek çok kanser hastasına umut olacak" diye konuştu.

'AKCİĞER KANSERİ TEKRARLAMA RİSKİNİ AZALTTIĞI BELİRLENDİ'

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin de kongrede akciğer kanseri tedavisine yönelik 'ADRIATIC' isimli bilimsel çalışmanın sonuçlarının paylaşıldığı bilgisini verdi. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalara yönelik yaklaşık 20 yıldır herhangi bir yeni gelişmenin yaşanmadığını söyleyen Karaçin, "Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanan çalışma yoktu. Ta ki, bu yılki ASCO'daki çalışma açıklanana kadar. ADRIATIC çalışmasında, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Bu çalışma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede bir faydası var mı?' sorusuna cevap aradı. Bu ilacın uygulanması bu riski yüzde 27 oranında azalttı. İstatistiksel anlamda da klinik anlamda da anlamlıydı. Bu gelişme hem hastalarımız hem bizler için son 20 yılda ilk pozitif sunulmuş çalışma olarak hepimizin yüzünü güldürdü" dedi.

Kanser Tedavisinde Baş Döndürücü Gelişmeler Yaşanıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kanser Tedavisinde Baş Döndürücü Gelişmeler Yaşanıyor - Son Dakika

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