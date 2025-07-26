Kanseri Yenen Yasin Belen'in Halı Saha Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Kanseri Yenen Yasin Belen'in Halı Saha Hayali Gerçekleşti

Kanseri Yenen Yasin Belen\'in Halı Saha Hayali Gerçekleşti
26.07.2025 12:59
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İstanbul'da kanseri yenen Yasin Belen, futbol turnuvasında sahaya çıkarak hayalini gerçekleştirdi.

Hadican EROL/ İstanbul'da kanseri yenen ve halı saha maçı yapmak için sosyal medyadan çağrıda bulunan Yasin Belen (27) 'in hayali İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün geleneksel futbol turnuvasının finalinde gerçekleşti. Lösemi kanserini yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan Ali Asaf Demir (6) için babası Samet Demir'in sosyal medyada başlattığı çağrı, Sancaktepe'de büyük bir dayanışmaya dönüşmüştü. Ali Asaf'ta, Yasin Belen'in halı saha maçını izleyenler arasındaydı.

Kanseri yenen Yasin Belen sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Arkadaşlar ben kanseri yendim. Uzun zamandır çok sevdiğim halı sahaya gidemiyorum. Şöyle güzel bir maç yapsak mı?" diye paylaşım yaptı. Belen'in açıklaması sosyal medyada yankı uyandırdı. Çağrısı cevapsız kalmadı. Kartaltepe Spor Tesislerinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Turnuvası Finali'nde Belen'in halı saha hayali gerçekleştirildi. Dostluk maçında 7 numaralı formasıyla maça katılan Yasin Belen sahada etkin bir mücadele verdi. Lösemi kanserini yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan Ali Asaf Demir için babası Samet Demir'in sosyal medyada başlattığı çağrı, Sancaktepe'de büyük bir dayanışmaya dönüşmüştü. Ali Asaf'ta, Yasin Belen'in halı saha maçını izleyenler arasındaydı.

"BİRLİKTE SAHAYA BİRLİKTE UMUDU"

Etkinlik sonrası açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doc. Dr Abdullah Emre Güner "Geleneksel İstanbul Sağlık ailesinin aslında futbol turnuvasında beraberiz. Her sene bütün özel, kamu, üniversite ayrım bütün sağlıkçılar bir futbol organizasyonunda yan yana geliyor. Bu senenin farklı bir anlamı daha var. Bugün Ali Asaf ve Yasin kardeşimizle beraberiz. Kanseri yenen iki kahraman kardeşimizle beraberiz. Onlarla beraber birlikte umuda diyoruz ve aslında şunu vurgulamak istiyoruz, hastalıkla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, oradaki motivasyonun, oradaki moralin insanlara nasıl etki ettiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Aslında bizim sağlık camiası olarak bu turnuvamızın ana nedenlerinden bir tanesi sağlık forumunu önemini vurgulamak. Fiziksel aktivitelerinin arttırılması, obeziteyle, diyabetle hipertansiyonla mücadeleyi vurgulamak. Ama bugün sağ olsun Yasin kardeşimiz Ali Asaf kardeşimiz bize bir slogan daha ekledi. Aslında kanserde erken teşhis hayat kurtarır demek istiyoruz. Unutmuyoruz. Bütün İstanbul'un her noktasında kanserle ilgili taramalarımız devam ediyor ve Sağlık Bakanlığı olarak Kemal Memişoğlu bakanımızın önderliğinde insanların sağlığını koruyarak onların yanında olmak istiyoruz. Bugün güzel bir organizasyon. Onlar bizi yalnız bırakmadı. Biz de onları sağlık camiası olarak asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

"SAHALARA DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Yasin Belen ise "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Bu güzel daveti için. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yani çok büyük moral oldu bana. İyi ki varsınız demek istiyorum. Tüm sağlık çalışanları, hocalarımıza da hayatında başarılar diliyorum. Yeşil sahalara dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Birilerine umut, inanç, azim olmakta güzel şey. Çağrımda bu şeylere dayanaraktan inşallah umut olabilirim diye düşünüyorum. Küçüklükten beri futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Beni en çok mutlu eden, heyecan veren şeylerden biri. Halı saha bir futbol. Hani ilk aklıma gelen hasta olduğumda ben bu sahalara tekrar döneceğimdi. Zaten tekrar top oynayacağımı, iyileşeceğimi biliyordum. Insanlar inansınlar, güçlü kalsınlar. Onlarla halı saha maçı yapmak istiyorum. Yani bu süreç altı ay sürdü. Özellikle aileme çok minnettarım. Annem ve babam benim kahramanım oldular. Onlar iyi ki varlar. Hiçbir şekilde isteğimi geri çevirmediler. Bana büyük moral oldular. Her an beni, ben de onları üzmemek için hep güçlü kalmam gerektiğini hissettim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kanseri Yenen Yasin Belen'in Halı Saha Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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