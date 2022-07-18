Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!

18.07.2022 10:07

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, acil ameliyata alındı. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu sebeple metal yuttuğu belirlenen kadının midesinden 158 adet metal parça çıkması, doktorları bile şaşırttı.

Van'da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

MİDESİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı. Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu ediliyor.

"BU CİSİMLERİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, hastanın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini belirtti. Tomografi sonucunda iğneyle birlikte yabancı cisimler de tespit ettiklerini ifade eden Dr. Tekeş, "Midesinde bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Tomografi filmleri çektik. Arkadaşlarımız ise raporda tel yuttuğunu bildirildi. Ameliyatta mideyi açtığımızda çeşitli yabancı cisimlerle karşılaştık. Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık. Hastamızın sağlık durumu iyi. Ameliyat sonrası çekilen röntgenlerde ise yabancı cisme rastlanmadı" dedi.

"BÖYLESİYLE İLK KARŞILAŞIYORUZ"

Midesinde 158 yabancı cisim çıkarıldığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getiren Tekeş, "Genç hastamızın midesinde çıkanlar bizi hem şaşırttı hem de üzdü. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın iyi olması bizi sevindirdi" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi Son dakika: Van'da 2 organizatör tutuklandı Son dakika: Van'da 2 organizatör tutuklandı
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyat, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:07 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!
09:38 Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement