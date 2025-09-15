Kayseri\'de Mühürsüz Et İmha Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kayseri Melikgazi'de gıda denetim ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir.

PARA CEZASI VERİLDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."

BİR SKANDAL DA ANKARA'DA

Öte yandan; Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün düzenlenen bir operasyonda insan sağlığını tehdit eden binlerce kilo kaçak et ve tavuk ele geçirildi. Üç köfte üretim tesisine el konulurken, ürünler imha edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, kaçak etleri bazı kamu kurumlarına sattıklarını itiraf etti.