Üye Girişi
"Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun" çağrısı - Son Dakika

"Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun" çağrısı

02.12.2021 11:38
"Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun" çağrısı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni varyantların ortaya çıkmasını azaltmak için herkesin aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni varyantların ortaya çıkmasını azaltmak için herkesin aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

Taşova, AA muhabirine, Kovid-19'un Omicron varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını söyledi.

Varyantların birçok mutasyonun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını anlatan Taşova, Omicron varyantının da 32 mutasyondan oluştuğunu dile getirdi.

Taşova, Omicron varyantının çok hızlı yayıldığı yönünde bilgiler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Omicron varyantı bizde de çıkacaktır çünkü seyahat eden bir dünya var. En son İspanya'da, Japonya'da, İsrail'de bahsediliyordu, İngiltere'de de var bu varyant. En büyük özelliği hızlı yayılıyor. Bu beklenen bir şey zaten. Özellikle herkesin aşı olmasını ısrarla istememizin nedenlerinden biri de bu tür varyantların çıkışının azaltılması çünkü ortalıkta ne kadar çok virüs dolaşırsa o kadar fazla mutasyona uğrayacağı için birçok mutasyon bir araya gelecek. Tehlikeli mutasyonlar bir araya geldiği vakit de o zaman gerçekten tehlikeli bir varyantla karşı karşıya kalacağız."

Taşova, Omicron varyantının içerisinde çok hızlı yayılmasını sağlayacak mutasyonların olduğunu, bu nedenle herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini ifade etti.

"Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor"

Yeni varyantın aşının en az yapıldığı Afrika'dan çıktığını hatırlatan Taşova, "Artık biz global bir dünyayız, kendimizi bir tek Türkiye, Amerika, İngiltere olarak görmememiz gerekiyor. İşte Afrika'daki olay, orada antikor olmayan ne kadar çok insan olursa bu virüs bulunduğu ortamda daha da güçlenecek çünkü o da yaşam mücadelesi veriyor. O zaman aşıya etkisi olmayan varyantların çıkma riski artıyor. O yüzden bütün dünyanın aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Taşova, Türkiye'de çok sayıda ilde vaka sayılarında artış yaşandığını, bunları aşı olmamışlar veya aşısını tamamlamamışların oluşturduğunu aktardı.

Bu kışı daha rahat geçirmek için herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesinin yanı sıra aşı olması gerektiğinin altını çizen Taşova şunları kaydetti:

"Salgın bir afettir. Afetle mücadelede elimizdeki tek silah da şu aşamada aşıdır. O nedenle aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Virüs rehaveti görür. Nitekim Afrika'daki olay bize çok önemli bir örnek teşkil etmelidir. Her an her şey olabilir. Her an virüs farklı bir noktaya geçebilir, daha tehlikeli olabilir. Herhangi bir varyant, daha ağır seyredecek bir mutasyonu kazanırsa o zaman hızlı yayılan bir varyantla birlikte aşımız da kar etmeyecek."

Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun çağrısı

Çukurova Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos 12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık! 11:55 Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık! Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası 11:50 Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
11:55 Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık!
11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek
11:49 Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası
11:35 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz? Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?         
12:06
Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!         
12:04
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: "Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement