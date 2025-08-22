Leyla Kubulan'a Şefkat Eli - Son Dakika
Leyla Kubulan'a Şefkat Eli

22.08.2025 12:50
Sağlık Bakanlığı ve Kepez Belediyesi, Leyla Kubulan’a fizik tedavi ve maddi destek sağlamakta.

SAĞLIK Bakanlığı, Antalya'da serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüme yetisini çocuk yaşta kaybeden Leyla Kubulan'ın (36) ihtiyaç duyduğu fizik tedavi için harekete geçti. Kepez Belediyesi de ailenin faturalarını ödeyip, temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kepez ilçesinde annesi Gülnaz Kubulan (72) ile birlikte yaşayan Leyla Kubulan'a, küçük yaşlarda serebral palsi teşhisi konuldu. Kısa süre sonra yürüme yetisini kaybeden Kubulan, o günden bu yana eve hapsoldu. Yaşıtlarıyla vakit geçiremeyen Kubulan, 2'nci kattaki evlerinden desteksiz inemediği için tüm hayatı evde geçiyor. Bir süre sonra psikolojik bozukluklar da baş gösteren Kubulan, kendisine Obsesif Kompulsif Bozukluk teşhisi konulması sonrasında kimseye dokunamamaya başladı. Gününün 5-6 saatini banyoda ellerini yıkayarak geçiren kadının hastalığı nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren aileye, 5-6 bin lira su faturası gelmeye başladı.

DHA'NIN HABERİ SONRASI YARDIM ELİ

Destek olmadan banyoya bile tek başına gidemeyen Leyla Kubulan, annesi kendisini taşırken bacaklarına vurarak gözyaşı döküyor. Herkes evden çıkınca caddeye bakan penceresinden araçları ve insanları izleyerek günlerini geçiren Leyla Kubulan'a, DHA'nın haberinin ardından yardım eli uzatıldı.

FİZİK TEDAVİYE BAŞLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından destek olunacak Kubulan, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla fizik tedavi için hastaneye götürüldü. Kubulan'ın tedavisine, Kepez Devlet Hastanesi'nde başlandı. Kepez Belediyesi ekipleri de Kubulan ailesinin evine giderek eksikler için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, Leyla'yı ambulans ile fizik tedaviye götürürken, eve temizlik ve eksiklerin giderilmesi için de destek olacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise ailenin su ve elektrik faturalarını ödeyecek. Diğer yandan, Antalya Yardımlaşma Platformu, aileye destek olacak. Çok gelen su faturalarını dengelemek için evdeki su bataryalarını sensörlülerle değiştiren platform üyeleri, Leyla'nın İstanbul'u görme hayalini gerçekleştirmek için de girişimlerde bulunacak.

'ALLAH DESTEK OLAN HERKESTEN RAZI OLSUN'

Tedavi için mutlu olduğunu belirten Leyla Kubulan, "Ekipler evimize geldi. Beni ambulansla hastaneye götürdüler. Allah başkanımızdan, destek olan herkesten razı olsun. Benim ihtiyacım robotik fizik tedavi ama bana sadece manuel fizik tedavi uyguladılar. Ben tedaviye devam etmek istiyorum ve artık ayağa kalkmak istiyorum. Yıllardır bu hastalıkla uğraştığım için bıktım artık. Bu OKB hastalığından da kurtulmak istiyorum. Kardeşim bile bana dokununca huylanıyorum" dedi.

Leyla için gönüllülerin destek olduğunu söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Leyla Kubulan yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sürekli su kullanıyor. Bu sebeple yüksek su faturası ile karşılaşıyorlardı. Biz de gönüllülerimizin desteğiyle sensörlü su bataryaları taktırdık. Bu sayede su faturaları düştü, ancak bu sefer de elektrik faturaları yüksek gelmeye başladı. Faturalar nedeniyle aile zorlanıyor. Sağlık Bakanlığı, Leyla'nın fizik tedavisi için irtibata geçti. İlk kontrolleri yapıldı ve tedavisi devam edecek. Kepez Belediye Başkanımız kendisi bizzat ilgilendi. Belediye çalışanları Leyla'yı ambulansa sağlık merkezine götürüp kontrollerini yapıp tedavisi için destek olacak. Anneye destek olmak için de eve temizlik desteği verecekler. Leyla'nın İstanbul'u görme hayali vardı. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

12:19
