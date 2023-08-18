Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bıçak Parası İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktorun Muayenehanesinde Para Bulundu - Son Dakika

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bıçak Parası İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktorun Muayenehanesinde Para Bulundu

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Bıçak Parası İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktorun Muayenehanesinde Para Bulundu
Son Güncelleme: 18.08.2023 19:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Dr. B.E.'nin muayenehanesinde yapılan aramalarda para bulundu ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hastalarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alınan Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da para bulundu. B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı. Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para bulundu. Hastanedeki odasında yapılan aramalarda B.E.'nin aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı. B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bıçak Parası İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktorun Muayenehanesinde Para Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bıçak Parası İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktorun Muayenehanesinde Para Bulundu - Son Dakika
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