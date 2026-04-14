Menenjit Şüphesi: Tek Vaka Var

14.04.2026 14:31
Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle bir hasta tedavi altında. Salgın yok, velilerin endişelenmemesi gerektiği belirtildi.

MENENJİT ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINAN 14 YAŞINDAKİ ÇAĞLA, ENTÜBE EDİLDİ

TEDAVİYİ YÜRÜTEN HEKİM: ZONGULDAK VE ÇEVRESİNDE SALGIN YOK

Zonguldak'ta Çağla Savaş'ın menenjit ön tanısı ile tedavi altına alınmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne, menenjit şüphesiyle başka hastalar da sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu şüpheli hastalarda, menenjit vakasına rastlanmadı. BEUN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "Zonguldak'ta menenjit vakalarının arttığına dair çeşitli konuşmalar olmakta. Aslında tek bir vakamız var, menenjit şüpheli. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu ve menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık. Tedavisi halen, çocuk yoğun bakım servisimizde sürmekte. Bununla beraber birçok menenjit şüpheli vakaların bize gönderilmesine rağmen tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Bu yüzden Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit, tek bir vaka mevcut. Bu vakanın da tedavisi sürüyor" dedi.

AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Menenjite yol açan 2 tip mikrop türüne karşı rutin aşı programı bulunduğunu, menenjitin korktukları bir hastalık olduğunu ve ölümcül seyredebildiğini anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Çeşitli sekeller bırakabiliyor, sağırlık, zeka geriliği yapabiliyor. Bu yüzden bizim her zaman doktorlar olarak çok çekindiğimiz ve korktuğumuz bir hastalık. 'Meningokok' dediğimiz mikrop ülkemizde rutin aşılama programında yer almadığı için vakalar görülebilmekte. Tabii bu mikrobun da bir aşısı mevcut, ülkemizde vatandaşlarımız özel olarak temin edebiliyorlar" diye konuştu.

BAŞ AĞRISI, BULANTI- KUSMA VE ATEŞ ÜÇLÜSÜNE DİKKAT

Menenjiti ayırt edebilecek noktaları söyleyen Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "Menenjit bizim beynimizi ve menikslerimizi tutan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Baş ağrısı, bulantı- kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda, bu hastalığı aklımıza getirmemiz lazım ve doktorlar tarafından mutlaka çocuğumuzun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu üçlü bulgularla beraber, döküntü ve bilincinde değişiklik oluyorsa çocukların menenjitten çok fazla şüphelenmek gerekiyor. ve bunun tanısını koymak için belinden su almak gerekiyor. Bazen insanlar, çocuklarının belinden su aldırmak istemiyorlar ama bu tanıyı koymak için şart ve belirgin sıkıntı yaratan bir durum değil. Menenjit şüphesi olan vakaların hızlıca doktora başvurmalarında fayda var" dedi.

'BULAŞ İÇİN DAHA UZUN SÜRELİ TEMASLAR LAZIM'

Menenjitin kolay bulaşmadığını, hasta ile uzun zaman geçirilmesini ve yakın temas kurulması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Yakın temaslı olmadığınız müddetçe menenjit vakası ile menenjit olma olasılığınız çok düşük. Özellikle ergen gruptan daha çok korkuyoruz. Bu yaş grubunda, meningokok mikrobunun taşıyıcılığı daha çok görülüyor. O yüzden bu grupta daha sık karşımıza çıkan bir hastalık. Ama taşıyıcı demek, hasta demek değil. Bunların çoğunluğu hastalık yapmıyor. Bu salgın yaptığı zaman, özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla bulaşabilen bir hastalık ama bir Influenza, Covid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım. Menenjit vakası tespit ettiğimizde, yakın temaslıların menenjit olmasını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi öneriyoruz, meningokok mikrobundan şüphelendiğimizde. Antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılığı azalıyor. Buradan şu sonuç çıkmasın; herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim değil. Sadece yakın temaslılara, hastayla yakın temasla ilgilenen doktor ve hemşirelere bu antibiyotiği öneriyoruz" diye konuştu.

'ERGENLERİN AŞILANMALARINDA FAYDA VAR'

Aşılamanın öneminden bahseden Pişkin, "Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar. Bu dönemde menenjit vakaları görüldüğünde, anne babaların aklına, 'Çocuğuma aşı yaptırayım' diye sorular geliyor. Öncelikle salgın durumları dışında, herhangi bir sıkıntı salgın olmadığında, daha önce menenjit aşılarını yaptıranların tekrar aşı olmasına gerek yok. Eğer bir salgın durumundaki bizde salgın yok. Daha önce aşı olanların tek doz hatırlatma aşıları yapılabilir. Özellikle 12-18 yaş grubu aralığında çocuklar daha riskli ve hastalığa yakalanma riskleri daha fazla olduğu için özellikle ergenlerin daha önce aşılanmadıysa aşılanmalarında fayda var" dedi.

Kaynak: DHA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler
Süper Lig devinde de oynamıştı Fransa’daki ilk golünü 22. maçında attı Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:42
Haberler.com’dan Selçuk İnan’ı zorlayan Okan Buruk sorusu
Haberler.com'dan Selçuk İnan'ı zorlayan Okan Buruk sorusu
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
