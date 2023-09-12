Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı! İşte ilk kelimesi

Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik biliminsanından oluşun grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden ABD'li biliminsanı Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

8 ÜLKEDEN 196 PERSONEL KATILDI

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel ile başlanmıştı. Mağaraya giren doktorlar biliminsanına müdahale etmiş, geçtiğimiz pazar günü de güçlenen biliminsanı mağaradan çıkarma çalışması başlatılmıştı. Biliminsanı çıkarma çalışması 9. gününde tamamlandı.

İLK SÖZÜ "SELAM" OLDU

ABD'li biliminsanı Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türk yetkililere teşekkür ettiğini söyledi. Mağaradan çıkartılan biliminsanı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Biliminsanı burada tedavi altına alındı.