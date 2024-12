Obezite Tehlikesi: Gençler Daha Fazla Etkileniyor

Sağlık

GENEL Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, obezite ve sağlıklı beslenmeye yönelik bilgi verdi. Özellikle gençlerin obeziteye daha yatkın olduklarını dile getiren Doç. Dr. Özdenkaya, "Gençler arasında fast food alışkanlığı ve düzensiz beslenme her geçen gün yayılıyor. Bu da obeziteyi tetikleyen unsurların başında geliyor" dedi.

Obezite, vücutta aşırı yağ birikimi ile kendini gösteren ve son yıllarda toplumda etkisini hızla hissettiren hastalıkların başında geliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, obezitenin çeşitli seviyeleri olduğunu belirterek bireylerin vücut kitle indeksi üzerinden obezitenin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Özdenkaya, "Vücut kitle endeksinin 40'ın üzerinde olması, morbid obeziteyi işaret ediyor. 35'in üzerinde olan bireylerde ise ek hastalıklar varsa cerrahi sınıra gelmiş morbid obezite olarak kabul ediliyor" diye konuştu.

'HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ OBEZ'

Obezitenin toplum genelinde giderek arttığının altını çizen Dr. Özdenkaya, "Toplumumuzda üç kişiden biri obez durumda. Hareketsizlik bu işin temelinde. Bunu beslenme de tetikliyor. Fast food tarzı, hızlı beslenme, yüksek kalorili gıdalar, hazır hamur işleri, yağda kızartılmış gıdalar obeziteyi tetikliyor. Ev yemekleri dışına çıkılan her şey aslında kişi için bir problem olabilir" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERDE HIZLA YAYILIYOR'

Son zamanlarda gençlerde obezitenin hızla yayıldığını belirten Dr. Özdenkaya, "Özellikle lise çağındaki çocukların birbirini etkilemesi, buluşmalarını fast food satan yüksek kalorili mekanlarda yapmaları ve gazlı içecekler tüketmeleri kilo alımını hızlandırıyor. Bir hamburger yediğinde 600 kalori vücuda giriş yapıyor. Kalori miktarı kola ve diğer gıdalarla daha da yükseliyor. Vücut hareket etmediğinde ise yağ yakımı olmuyor ve o kilo olarak geri dönüyor" dedi.

'AMELİYAT HER ZAMAN İKİNCİ PLANDA'

Mide ameliyatlarının her zaman ikinci planda olduğunu ve kilo alım sürecinin öncelikle neden kaynaklandığının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Özdenkaya, "Ameliyat her zaman en son seçenek olmalıdır. Kişinin öncelikle kendisini kontrol etmesi gerekmektedir. Ameliyat, artık hasta için diğer seçenekler tükendiğinde devreye girmektedir. Son birkaç yılda 30 kilo aldım diyen hastalarım oluyor. Bu multidisipliner yaklaşımla çözülebilecek bir durum. Yani kilo ameliyatla çözülecek değil. Her şeyi yiyebilirsin ama ölçülü yemek gereklidir. Ölçülü yemek, bu işin anahtarıdır" diye konuştu.