Ogün Yılmaz'ın Babalar Günü Mucizesi - Son Dakika
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Sağlık

Ogün Yılmaz'ın Babalar Günü Mucizesi

Ogün Yılmaz\'ın Babalar Günü Mucizesi
14.06.2025 09:29
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Serebral Palsi hastası Ogün Yılmaz, tüp bebek yöntemiyle kızı Menekşe'ye kavuştu.

ANKARA'da yaşayan Serebral Palsi hastası 37 yaşındaki Ogün Yılmaz, bu yıl babalar gününe hayatının en anlamlı hediyesiyle birlikte giriyor. Doğum sırasında yaşadığı beyin içi kanama sebebiyle henüz 6-7 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konulan Ogün Yılmaz'ın hayatı yaşadığı fiziksel engeller nedeniyle mücadeleyle geçti. 15 aylıkken fizik tedaviye başlayan Yılmaz, ilkokula ancak 11 yaşında gidebildi. Asla pes etmeyen Yılmaz, içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen üniversiteyi de bitirdi. Doğal yolla çocuk sahibi olamayan çift yaptıkları araştırmalar sonucu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir'e ulaştı. Kişiye özel tüp bebek tedavisiyle ilk denemede gebelik müjdesi verilen çift ve ailesi aldıkları haber karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ogün Yılmaz, 6 ay önce dünyaya gelen kızı Menekşe Yaz ile özel bir bağ kurduğunu dile getirdi.

37 yıl önce doğduğunda doktorlar Ogün Yılmaz'ın yaşamasına ihtimal bile vermemişti. Doğum sırasında geçirdiği beyin içi kanama, Yılmaz'ın hayatını değiştirdi. 6-7 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konulan Ogün Yılmaz'ın zorlu yolculuğundaki en büyük tanığı ailesi oldu. Yaşama karşı savaş açan Yılmaz'ı hiçbir zorluk yıldırmadı. Tüm fiziksel engellere rağmen üniversiteyi kazanıp mezun oldu. Üç yıl önce eşi Jemaa ile hayatını birleştiren Ogün Yılmaz'ın en büyük hayali ise baba olmaktı. Doğal yollarla ve tüp bebek tedavisiyle gebe kalamayan çift yaptıkları araştırmalar sonucu Bahçeci Ankara Tüp Bebek doktorlarından Prof. Dr. Berfu Demir'in kapısını çaldı. Çifte kapsamlı değerlendirme yapıldı ve kişiye özel bir tedavi programı oluşturuldu. Uygulanan tüp bebek tedavisiyle pozitif sonuca ulaşan çift ve ailesi bu güzel haber karşısında yaşadıkları üzüntülü günleri geride bıraktı.6 ay önce dünyaya gelen kızı Menekşe Yaz sayesinde baba olma hayali gerçeğe dönüşen Ogün Yılmaz, bu yıl babalar gününe kalbinde tarifsiz bir sevinç ve kucağında kızı ile birlikte giriyor.

ANNE YILMAZ: OĞLUM, TORUNUM SAYESİNDE YENİDEN HAYAT BULDU

Oğlunun 37 yıllık hayat yolculuğundaki yaşadıklarını anlatan anne Mehtap Yılmaz, "37 yıl boyunca yaşadıklarımızı anlatsak kitap olur. Oğlum yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hareket problemi çekiyor ve konuşma zorluğu yaşıyordu. Bu sebeple hem eğitim hayatında hem de sosyal hayatta çok güçlük çektik. Eşim Adem Yılmaz da okul hayatı boyunca oğlumuzun yanından bir an olsun ayrılmadı. Okuldaki tüm bakımlarını eşim üstlendi. Onun da desteği ve emeği çok büyüktür. Her şeye rağmen aklımdaki tek düşünce bir gün oğlumun bir çocuğunun olduğunu görebilmekti. Menekşe Yaz'ın dünyaya gelmesiyle mucize yaşamış olduk. Şu anda oğlum çok mutlu ve onun bu mutluluğunu görmek beni çok duygulandırıyor. Oğlum, torunum sayesinde yeniden hayat buldu, kızının elini bir an olsun bırakmak istemiyor. Menekşe Yaz'ın bir gülüşüyle her şey daha anlamlı hale geliyor. İnşallah ilerleyen yıllarda Menekşe Yaz'ın kardeşi de olur" dedi.

PROF. DR. DEMİR: ADIM ADIM PLANLANAN TEDAVİYLE İLK DENEMEDE MÜJDELİ HABERİ VERDİK

Prof. Dr. Berfu Demir, Ogün Yılmaz ve eşine uygulanan kişiye özel tedaviyi şöyle anlattı:

"Jemaa'nın yaşına göre yumurtalık kapasitesi çok zayıftı. Tüp bebek tedavisinde yumurta sayısının azlığı başarıyı etkileyen en önemli faktörlerdendir. Sürece başlamadan detaylı olarak konuştuğumuz için uyum problemi yaşamadık ve bir tedavi planı oluşturduk. Yumurtalıkların uyarılması için uygun zamanı bekledik, aralıklı kontrollerde gelişmeye aday yumurta sayısını ve boyutunu uygun bulduğumuzda tedaviye başladık. Sperm sayısı ve hareketliliğinde düşüklük olmasına rağmen yapı ve hareketlilik bakımından en kaliteli spermlerin seçilmesi kaliteli embriyoya ulaşmamızı sağladı. Transfer süresinde 'modifiye naturel' yani kadının kendi geliştirdiği yumurtaya uyumlanarak yapılan transfer protokolünü uyguladık."

SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI VE ÜREME SAĞLIĞI

"Serebral Palsi beynin hareketi, dengeyi ve duruşu kontrol eden kısımlarında hasar veya anormal gelişim sonucu ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur. Serebral Palsi, bebeklik döneminde beynin kas hareketini kontrol eden bölgelerinde hasar oluşursa veya bu bölgeler olması gerektiği gibi gelişemediğinde meydana gelmektedir" diyen Prof. Dr. Berfu Demir, "Bu hastalığın üreme fonksiyonları üzerine doğrudan olumsuz bir etkisi yoktur yani Serebral Palsi hastası olan erkekler doğal yolla da baba olabilir, fakat bu durum hastalığın şiddetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hastalığa bağlı olarak gelişen hareket kısıtlığı ya da cinsel işlev bozukluğu gibi problemler gebelik şansını azaltabilir. Bunların dışında erkekte sperm üretimi ile ilgili sorunlar ya da kadın kaynaklı etmenler de anne-baba olmalarını güç hale getirebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmaları mümkündür" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ogün Yılmaz'ın Babalar Günü Mucizesi - Son Dakika

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