Orta Kulak İltihabı Çocuklarda Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Orta Kulak İltihabı Çocuklarda Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olabilir

Orta Kulak İltihabı Çocuklarda Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olabilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, çocuklarda geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığının orta kulak iltihabına yol açabileceğini ve eğer tedavi edilmezse kalıcı işitme kayıplarına neden olabileceğini belirtti.

06.01.2025 09:08  Güncelleme: 09:09
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ÖZELLİKLE çocuklarda geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığının, tekrarlayan orta kulak iltihabı ve kulakta sıvı birikmesine sebep olabileceği uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, "Bu durum eğer zamanında tedavi yapılmazsa, kalıcı işitme kayıplarına yol açabilmektedir" dedi.

Tıpta 'otitis media' adıyla bilinen orta kulak iltihabının, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabi hastalığı olduğunu söyleyen Medical Park Ataşehir Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, hastalığın yetişkinlerde de görülmekle birlikte, daha çok çocuklarda ortaya çıktığının altını çizdi. Doç. Dr. Tuhanioğlu, orta kulak iltihabı hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

'EN YAYGIN NEDENİ SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI'

Orta kulak enfeksiyonun en yaygın nedeninin virüs veya enfeksiyon kaynaklı olarak ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Özellikle çocuklarda, geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığı, tekrarlayan orta kulak iltihabı ve kulakta sıvı birikmesine sebep olabilmektedir. Bu durum eğer zamanında tedavi yapılmaz ise kalıcı işitme kayıplarına yol açabilmektedir" diye konuştu.

'KIŞ AYLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Burun tıkanıklığına sebep olan solunum yolu enfeksiyonları ve dolayısıyla bu durumun tetiklediği orta kulak iltihaplarının kış aylarında daha sık görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Ayrıca çocuklarda tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti büyümesine yol açabilmekte ve büyümüş geniz eti de östaki kanalı tıkanıklığına yol açarak orta kulak havalanmasını bozmakta, böylece orta kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'KULAKTA AĞRI, TIKANIKLIK HİSSİ, ATEŞ VE İŞİTME GÜÇLÜĞÜ OLABİLİR'

Orta kulak iltihabının belirtilerine değinen Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Orta kulak iltihabının her yaşta görülen yaygın belirtileri, bir veya her iki kulakta ağrı, kulakta tıkanıklık hissi, işitme güçlüğü, bazen kulaktan sıvı gelmesi, kulakta çınlama ve ateştir" dedi.

'İLTİHAPLI KULAK AKINTISINA DİKKAT'

Kulak Burun Boğaz doktorunun yaptığı muayene neticesinde hastalığın belirtileri ve muayene bulguları ile birlikte orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulabileceğini belirten Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Akut orta kulak iltihabında kulak zarı genellikle kızarık ve bombe görülür. Kronik orta kulak iltihabında kulak zarında delinme, havalanma bozukluğuna bağlı zarda çökme ya da iltihaplı kulak akıntısı görülebilmektedir" diye konuştu.

'GEREKLİ DURUMLARDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANABİLİR'

Çoğunlukla orta kulak enfeksiyonu kendiliğinden iyileşse de, gerekli durumlarda antibiyotik tedavisine başlanması gerekebileceğini ifade eden Doç. Dr. Tuhanioğlu, bu süreçte ağrıyı azaltmaya yönelik ağrı kesici ilaçlar ile östaki tıkanıklığını önlemeye yönelik burun spreylerinin hekim tarafından reçete edilebileceğini vurguladı.

'İLAÇ TEDAVİSİYLE İYİLEŞME OLMAZSA, KULAĞA TÜP TAKILMASI GEREKEBİLİR'

Çocuklarda alerjik durumların, geniz eti büyümesi ya da sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarının östaki kanalı tıkanıklığına yol açarak orta kulakta havalanma bozukluğu oluşturduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Yeterince havalanamayan orta kulakta önce negatif basınç ve ilerleyen aşamalarda yapışkan, koyu kıvamda sıvı birikimi izlenir. Bu durumda yakın takip gerekir ve eğer ilaç tedavisi ile iyileşme gözlenmezse, kulaktaki sıvıyı boşaltmak ve kulak zarına tüp takmak gerekebilir. Aksi halde, kulakta daha ciddi işitme kayıpları görülebilmektedir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Orta Kulak İltihabı, Geniz Eti, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Orta Kulak İltihabı Çocuklarda Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olabilir - Son Dakika

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