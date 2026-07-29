Ortopedi uzmanı uyardı: Hareketsizlik sandığınızdan daha tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortopedi uzmanı uyardı: Hareketsizlik sandığınızdan daha tehlikeli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlük yaşam alışkanlıklarının kas-iskelet sistemi üzerindeki etkilerini değerlendiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yaşlanmayı hızlandıran faktörlerden hareketsiz yaşama, D vitamini eksikliğinden çocuklarda giderek artan boyun düzleşmesi vakalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Tecimel, sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Yaşlanmanın sadece yaş almak olmadığını vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, hareketsiz yaşamın kas ve iskelet sistemini hızla yıprattığını söyledi. Boyun düzleşmesinin artık ortaokul çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirten Tecimel, D vitamini eksikliği, uyku düzeni, kas kaybı ve doğru egzersiz alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"YAŞLANMAYI YAŞ ALMAKLA KARIŞTIRIYORUZ"

Yaş almanın her zaman yaşlanmak anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Osman Tecimel, "Yaşlanmayı yaş almakla karıştırıyoruz." dedi.

Vücutta oluşan iltihabın yaşlanma sürecini hızlandırdığını ifade eden Tecimel, "İltihap, bizi yaşlandıran ve vücudumuzdaki dokuların bozulmasına sebep olan bir durum." diye konuştu.

"HAREKETSİZ İNSAN ÖLÜ İNSANDIR"

Hareketsiz yaşamın kas ve iskelet sistemine ciddi zarar verdiğini söyleyen Tecimel, "Bizim için hareketsiz insan ölü insandır." ifadelerini kullandı. Kas kaybının en önemli nedeninin hareketsizlik olduğuna dikkat çeken Tecimel, "Kas kaybının birinci sebebi hareketsizliktir." dedi.

"BOYUN DÜZLEŞMESİ ARTIK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR"

Teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Tecimel, "Boyun düzleşmelerini artık ortaokul çağındaki çocuklarda görmeye başladık." sözleriyle dikkat çekti.

"10 BİN ADIM ZORUNLULUK DEĞİL"

Toplumda yaygın olarak kabul gören 10 bin adım hedefinin bilimsel olarak kesin bir kriter olmadığını belirten Tecimel, "10 bin adım, bilimsel olarak yüzde yüz kanıtlanmış bir yürüme adımı değildir." ifadelerini kullandı.

"D VİTAMİNİ İÇİN EN DOĞRU SAAT 10 İLE 14 ARASI"

Türkiye'de D vitamini eksikliğinin oldukça yaygın olduğunu belirten Tecimel, "Türkiye'de istatistik olarak çok yüksek oranda insanımızda D vitamini eksikliği var." dedi. D vitamini sentezi için en uygun zaman dilimine de değinen Tecimel, "D vitamini almak için en güzel zaman saat 10 ile 2 arasıdır." diye konuştu.

"UYKU VE EGZERSİZ SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ANAHTARI"

Sağlıklı yaşlanmada uykunun önemine vurgu yapan Tecimel, "Sağlıklı büyümek ve erken yaşlanmamak için uykuya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi. Her yaş grubunun kendi fiziksel özelliklerine uygun egzersiz yapması gerektiğini belirten Tecimel, "Her yaşın kendi grubuna göre yapacağı sporlar var." ifadelerini kullandı.

D Vitamini, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ortopedi uzmanı uyardı: Hareketsizlik sandığınızdan daha tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek

15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:36:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ortopedi uzmanı uyardı: Hareketsizlik sandığınızdan daha tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.