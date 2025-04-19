Sağlık Bakanlığı'ndan kritik adım! Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişiklik kararı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan kritik adım! Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişiklik kararı

Sağlık Bakanlığı\'ndan kritik adım! Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği\'nde değişiklik kararı

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarının hizmet standartlarını iyileştiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Tıp merkezlerine akreditasyon zorunluluğu getirilen düzenlemeyle hasta güvenliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

19.04.2025 01:29
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla özel sağlık kuruluşlarının hizmet standartlarını iyileştiren düzenlemede değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yapılan kapsamlı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Güncellenen yönetmelikle, özel sağlık kuruluşlarının işletme ve hizmet sunum standartlarında önemli yeniliklere gidildi. Tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve fizik tedavi kurumlarını kapsayan düzenlemelerle hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

TIP MERKEZLERİNE AKREDİTASYON ZORUNLULUĞU GELDİ

Yeni yönetmeliğe göre, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu hale geldi. Ayrıca, tıp merkezi bünyesinde doğum ünitesi açılabilmesi için yeni kriterler getirildi. Kayıt ve arşiv işlemlerinde ise elektronik sistem zorunluluğu getirildi.

HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ ÖNLEMLER

Bilimsel esaslara uygunluk çerçevesinde, tüm tıbbi tedavi uygulamalarında tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılmasına yönelik düzenleme hayata geçirildi. 24 saat hizmet verebilecek donanıma sahip tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulmasına izin verildi. Ayrıca, tıp merkezlerinde yapılabilecek cerrahi işlemlerle ilgili standartlar güncellendi.

KADRO PLANLAMASI VE AÇILIŞLAR YILLIK PROGRAMA ALINDI

Yönetmelikle birlikte, yeni özel sağlık kuruluşu açılışları ve kadro taleplerinin değerlendirilmesi artık yıllık planlama kapsamına alınacak. Böylece, sağlık yatırımlarının dengeli ve ihtiyaca yönelik yapılması hedefleniyor.

SAHİPLİK KRİTERLERİ YENİDEN TANIMLANDI

Özel sağlık kuruluşlarının sahipliğiyle ilgili yeni kurallar da getirildi. 1219 sayılı Kanun uyarınca hekimlik mesleğinden yasaklı kişilerin sağlık kuruluşu sahibi olması tamamen yasaklandı. Daha önce sahip olduğu sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilen kişilere ise 5 yıl süreyle yeni sağlık kuruluşu açma yasağı getirildi.

POLİKLİNİKLERİN BİRLEŞMESİ TEŞVİK EDİLİYOR

İki veya daha fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüşmesine yönelik düzenlemeyle birlikte, birleşen poliklinik sayısı kadar ilave kadro verilmesine imkan tanındı. Böylece daha güçlü ve kapsamlı sağlık hizmeti sunan yapıların oluşturulması hedefleniyor.

MUAYENEHANELER VE FİZİK TEDAVİ ÜNİTELERİNE YENİ STANDARTLAR

Muayenehanelerde uygulanacak tıbbi işlemler, çağdaş tıp kurallarına uygun şekilde yeniden tanımlandı. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumları ile ünitelerinde sunulan hizmetler için bina ve fiziki koşullara dair ilave kriterler getirildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan kritik adım! Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişiklik kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • nihat karayel:
    türk halkının hastaların hastaneye gidemediği randevu alamadığı uzay çağı yıllı yaşıyor ülke 18 13 Yanıtla
  • Murat Zor:
    90 larda ssk ve devlet hastaneleri vardı, hasta rehin kalırdı unuttunuz o günleri. 15 8 Yanıtla
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