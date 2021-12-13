Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi 15. yılını kutluyor - Son Dakika

??????? Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin Organ Nakli Merkezi, kuruluşunun 15. yılını kutluyor.

PAÜ Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Özban, AA muhabirine, merkezin, gerçekleştirdiği operasyonlarla adından söz ettirdiğini söyledi.

Merkezde şimdiye kadar 271 hastaya organ naklettiklerini belirten Özban, "Başka merkezlerde daha önceden nakil olmuş hastalarla beraber 400'ün üzerinde nakil hastası PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Nefroloji ekibince takip edilmekte. Oldukça deneyimli bir merkeziz." diye konuştu.

Hastanelerinde, aynı cerrahi ekibin 24 Kasım'da 3 organ naklini başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Özban, şöyle devam etti:

"Bu bizim için ayrı bir heyecan ve başarıydı. Aynı gün bir organ bağışı sonrasında Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından bize verilen iki böbreği de bekleme listemizdeki iki hastamıza naklettik. Burada vurgu yapmak istediğimiz durum ekibimin yoğun gayreti, müthiş organizasyonu ve yaklaşık 36 saat süren koşuşturmanın sonucunda 14 saat içinde gerçekleşmiş olan 3 böbrek naklini mutlak bir başarıyla sonuçlandırdık."

Kendileri için en büyük mutluluğun hastaların sağlıklarına kavuşması olduğunu da aktaran Özban, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar birçok mutlu ana şahitlik yaptık. Kimi zaman üzüldük kimi zaman güldük. İnsanlara yeni bir hayat bağışlamak çok güzel bir duygu. Onları diyaliz sürecinden kurtarıp daha sağlıklı bir hayat vermiş oluyoruz. Herkesin organ nakli konusunda duyarlı olmasını istiyorum."

Hastalar mutlu

Merkezde sağlığına kavuşan hastalar, tedavileriyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti.

Burdur'da yaşayan ve merkezde böbrek nakli olan Erdal-Neslihan Çiçeker çiftinin 13 yaşındaki kızları Aysu, artık arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp oynayabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çiçeker, "Eskiden sadece evin penceresinden bakmak zorunda kalıyordum. 3 yıl önce geçirdiğim operasyonun ardından sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Böbrek nakli olan Ahmet Bülbül ise 15 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirterek, "Bu geçen sürede haftada 3 gün diyalize giriyordum. Nakil haberini doğum günüm olan 25 Eylül'de aldım. O gün adeta yeniden doğdum. Artık tüm işlerimi daha güzel yapıyorum. Hayata bakış açım değişti. Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. ???????