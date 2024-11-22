Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi?

Geniş Video İzle

Haberler.com'a konuk olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ümit Özekici, tüp bebek tedavisiyle bebeğin cinsiyetinin belirlenebildiğini ancak bunun Türkiye'de yasak olduğunu söyledi.

22.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ümit Özekici, Haberler.com'da yayınlanan programın modertörü Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Programda tüp bebek tedavisine ilişkin tüm bilinmeyenleri anlatan Ümit Özekici, "tedaviyle cinsiyet belirlenebilir mi?" sorusuna açıklık getirdi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE CİNSİYET BELİRLEMEK TÜRKİYE'DE YASAK"

Tüp bebek tedavisinde cinsiyetin belirlenebildiğini ama Türkiye'de yasak olduğunu anlatan Özekici, "Buradaki temel olay genetik ayrıştırma yapılıyor. Genetik ayrıştırma yapılırken kromozomlarda hem cinsiyet kromozomları X ve Y'ye hem de diğer 22 çifte bakılıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) Birliği uyum yasalarına tabi olduğu için Türkiye'de şöyle bir karar alındı; hiçbir şekilde cinsiyet bakılamaz." ifadelerini kullandı.

"CİNSİYETE TEK BİR ŞEKİLDE BAKIYORUZ"

Genetik ayrıştırmalarla kalıtsal hastalıkların tespit edildiğini belirten Özekici, "Çok sık görülen Edwards, down sendromu gibi her şeyi öğrenebiliyorsunuz. 3 bin 500 genetik hastalık var hepsini tarayamazsınız ama cinsiyet yasak. Cinsiyete bir tek şekilde bakıyoruz. X ya da Y genine bağlı bir hastalık taşıyıcıysa anne, yumurtalığıyla böyle bir bebeğe yol açmasın diye laboratuvarda bakılıyor. Bize yine X ve Y değil, 'bu embriyolar sağlıklıdır' diye haber gönderiliyor. Ama cinsiyeti kızdır, erkektir bilgisine sahip değiliz." dedi.

"BAZI ÜLKELERDE CİNSİYET BELİRLENEBİLİYOR"

Kıbrıs, Meksika, Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinde tüp bebek tedavisinde cinsiyetin belirlenebildiğini aktaran Özekici, Amerika'da ve Avrupa'nın gelişkin birçok ülkesinde cinsiyete bakılmadığını ifade etti.

"BEBEKLERİ ALDIRTIYORLARDI"

Özekici, "Çünkü geçmişte gebeliğin 3'üncü ayında, 2,5 aylıkta Koryonik villus örneklemesi (CVS) veya biyopsiyle embriyonun genetiği anlaşılıyordu. Özellikle Uzak Doğu, Doğu ve Orta Doğu ülkeleri gidip bebekleri aldırtıyorlardı. Bunu önlemek için İngiltere'de kati suretle sağlıkla haber veriliyor. X ya da Y'ye bağlı bir kromozomla giden bir hastalık yoktur onu ispatlıyorlar. Ama cinsiyet söylenmiyor. En yakınımızda Kıbrıs'tan başlayarak birçok yerde bunların yapıldığını duyuyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com\'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi?

Türkiye, Sağlık, Bebek, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.