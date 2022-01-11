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Rektör Özkan: "Asiye'nin maalesef yüz felci var" - Son Dakika

Rektör Özkan: "Asiye'nin maalesef yüz felci var"

11.01.2022 12:41

Rektör Özkan "Asiye'nin maalesef yüz felci var" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış" "Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Özkan "Asiye'nin maalesef yüz felci var"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış"

"Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yaptıkları Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili, " Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep'teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Dünyaya ve Türkiye'ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye'ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş'le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.

"Yüz felcimiz var maalesef"

Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat" dedi.

"Sonucu tam almamız için 1 yıllık süreç bizi bekliyor"

Asiye'nin sinir dışında başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özkan, "Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.

Rektör Özkan: Asiye'nin maalesef yüz felci var
Rektör Özkan: Asiye'nin maalesef yüz felci var
Rektör Özkan: Asiye'nin maalesef yüz felci var

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Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Aralık, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rektör Özkan: 'Asiye'nin maalesef yüz felci var' - Son Dakika


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