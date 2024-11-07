RİZE\'de 80 yaş üstü hastalara randevusuz muayene

Sağlık

RİZE İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, 80 yaş üstü hastalara randevusuz muayene olabileceğini açıklayarak, yeni heyet polikliniğin hizmete girdiği duyurdu. Yeni uygulamalarla ilgili konuşan Tepe, "Değerli halkımızın faydasına, yararına olduğunu düşündüğümüz iki yeni uygulamamız var. Bunlardan bir tanesi 80 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ilimiz genelinde randevu alınmasına gerek kalmaksızın muayene olma imkanı sunuyoruz. Herhangi bir sebeple hastanelerimize heyet raporu için başvuran vatandaş yönelik de bir kolaylık geliştirdik. Araştırma hastanemizde bir heyet polikliniği oluşturduk" dedi.

Rize'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 2 yeni uygulama hakkında basın toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlı Müdürü Mustafa Tepe, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Altuntaş Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Halit Baykal, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ayşe Avcı, Destek Hizmetleri Başkanı Yıldız Mete, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Yavaşi, Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şaban Ergene katıldı. Yeni heyet polikliniğinin tanıtımı ile 80 yaş üzeri hastalara MHRS üzerinden randevu almasına gerek kalamadan muayene olabileceği açıklandı.

Açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, "Değerli halkımızın faydasına, yararına olduğunu düşündüğümüz bir iki yeni uygulamamız var. Bunlardan bir tanesi 80 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ilimiz genelinde randevu alınmasına gerek kalmaksızın muayene olma imkanı sunuyoruz. Bu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz dahil olmak üzere tüm devlet hastanelerimizde geçerli bir uygulamadır" diye konuştu.

'İSTEDİKLERİ HASTANEMİZE BİZZAT GİDEREK MUAYANELERİNİ OLABİLECEKLER'

80 yaş üzeri tüm vatandaşların randevu almadan muayene olabileceğini söyleyen Tepe, "80 yaş ve üzeri tüm hastalarımız ihtiyaçları olduğu anda randevu alınmasına gerek kalmaksızın istedikleri hastanemize bizzat giderek o gün muayenelerini olabileceklerdir. Buradaki amacımız, malum büyüklerimiz yani 80 yaş üstü hastalarımız bir sağlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlarsa bırakın 10, 15 günü 3 gün bile, onlar için geç olur. Onlar eziyet çeker, mevcut hastalıkları daha ilerleyebilir, geç kalınabilir endişesiyle onlara olan saygımız, vefamız onları hiçbir şekilde bekletmeksizin aynı gün müracaat ettikleri gün onlara tüm hastanelerimizde 'randevu neden almadın? Randevu al gel' demeden tüm polikliniklerde tedavi imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEYET POLİKLİNİĞİ OLUŞTURDUK'

Yeni heyet polikliniğinin de hizmete açıldığını dile getiren Mustafa Tepe, "Herhangi bir sebeple hastanelerimize heyet raporu için başvuran vatandaşa yönelik de bir kolaylık geliştirdik. Araştırma hastanemizde bir heyet polikliniği oluşturduk. Oluşturduğumuz bir büyük alanda heyete konu olan tüm poliklinikleri yan yana getirdik. 8 tane polikliniğimiz bir arenada yan yana konuşlandı. Özetle vatandaşımız geldiği zaman yan yana sıralanmış polikliniklerden hangisine ihtiyaç duyacaksa bir kapıdan girip, diğer kapıdan çıkmak suretiyle çok kısa süre içerisinde istediği rapora ulaşabilme kolaylığına sahip oldu. Yaşlı hastalarımız var. Sedye üstünde, tekerlekli sandalyede hastaneye gelen sağlık hizmetine ihtiyaç duyan, rapor harici sedyede evde sağlık hizmeti alan hastalarımız var. Kontrol için hastaneye başvurmak zorundalar. Onları da bu dediğim arenada hemen ambulans girişine yakın bir yer. Ambulanstan indiriliyor. Hemen orada ihtiyaç duyduğu poliklinikte sağlık hizmetini alıyor ve ihtiyacı bittiği anda da yine ambulansa evine gönderme imkanına sahip olduk" dedi.

Haber- Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE,